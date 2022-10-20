Центристы и социал-демократы не включили в стратегию „Таллинн 2035“ переход обучения на эстонский язык. Оппозиция недовольна

В то время, как на правительственном уровне был одобрен переход обучения в школах и детских садах на эстонкий язык, на сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания коалиционные партнеры (Центристская партия и Социал-демократическая партия) отклонили все предложения, чтобы в стратегии „Таллинн 2035“ был предусмотрен переход сферы образования на эстонский.