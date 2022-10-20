Новости Эстонии
20.10.2022, 19:40

Центристы и социал-демократы не включили в стратегию „Таллинн 2035“ переход обучения на эстонский язык. Оппозиция недовольна

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Здание горсобрания Таллинна
Здание горсобрания Таллинна
ФОТО: TEET MALSROOS | ÕHTULEHT

В то время, как на правительственном уровне был одобрен переход обучения в школах и детских садах на эстонкий язык, на сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания коалиционные партнеры (Центристская партия и Социал-демократическая партия) отклонили все предложения, чтобы в стратегии „Таллинн 2035“ был предусмотрен переход сферы образования на эстонский.

Предложения включить эту тему в стратегию „Таллинн 2035“ и соответствующую программу действий сделала фракция партии Isamaa (“Отечество“), но на сегодняшнем заседании горсобрания голососами центристов и социал-демократов эти предложения были отклонены, пишет Delfi.

По словам председателя фракции Isamaa Карла Сандера Касе, с такой позицией горуправы смириться невозможно.

Другая оппозиционная фракция столичного горсобрания - Эстонской консервативной народной партии (EKRE) - также выразила свое недовольство. Руководитель фракции Март Каллас осудил решение оставить цели, касающиеся полного перехода обучения на эстонский язык, за пределами стратегии „Таллинн 2035“.

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