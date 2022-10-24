Готовьте батарейки | Рийна Сиккут о том, что значит для жителей риск отключения электроэнергии

Согласно опубликованному анализу мощности объединенной энергосистемы стран Балтийского моря, регион столкнется с самой сложной в энергетическом плане зимой за последние годы из-за сочетания войны, нехватки топлива на электростанциях, низкого уровня водохранилищ и амортизации управляемых электростанций.

Что же изменилось, почему прогноз поставок электроэнергии стал более пессимистичным? Когда государство узнало об этом?

Ничего не изменилось, кроме того, что в Европе идет война. Страны Балтийского региона провели анализ своей готовности к зиме. Если посмотреть на пик потребления холодной зимой, то производственные мощности превышают его, но резервов не хватает. Более скудные, чем в предыдущие зимы. С одной стороны, это связано с условиями окружающей среды. Было засушливое лето, и уровень воды на гидроэлектростанциях ниже, чем раньше. Цепочки поставок изменились, и в странах Балтии десинхронизация также может стать проблемой. Зимой будет больше непредсказуемости.

Что все это значит для потребителя?

Страны Балтийского региона совместно готовятся к снижению рисков. Безопасность поставок обеспечена, у нас достаточно производственных мощностей. Однако риски выше из-за погоды и войны, и об этом говорится в публичных сообщениях с самого начала [войны]. Каждый человек, каждый дом должен быть готов к кризису. Приложение „Будь готов“, созданное Женской гражданской обороной, уточняет, какие запасы необходимо иметь дома - например, батарейки. Аккумуляторы следует держать заряженными, чтобы можно было зарядить телефон. Там есть очень практичные советы на разные случаи жизни, будь то осенняя буря или что-либо еще. Советы, как пережить кратковременное отключение электричества.

Когда говорят об аккумуляторных батареях, возникает вопрос: к насколько длительным отключениям электроэнергии мы должны быть готовы?

Базовый сценарий по-прежнему предполагает отсутствие отключений. Ведь даже в случае осенних бурь электроснабжение может быть восстановлено в течение нескольких часов. Однако опыт Вырумаа несколько лет назад показал, что в сельской местности и в случае децентрализованных поселений отключения могут длиться несколько дней. В зависимости от того, где живет человек, у него есть опыт конкретной ситуации. Например, если электричество отключится из-за падения дерева на провода или бури - как действовать на практике. Речь может идти о нескольких десятках минут, нескольких часах или нескольких днях.