ВИДЕО | Новый министр финансов Аннели Аккерман о своей будущей работе: для меня это практически Рубикон

Вчера Ärileht сообщила, что у Аккерманн есть две основные компании, и обе они не представили годовые отчеты за последние два года. Это Luited OÜ, компания по оказанию услуг по переездам, и Eystra Yachts, которая предоставляет услуги по техническому обслуживанию и ремонту небольших судов. Компания Kihnu Põllumajanduse OÜ, в которой работает более десятка человек, еще не представила отчетность за 2021 год. В том числе и Аккерманн.

Скорее, ее участие во всех трех компаниях должно рассматриваться в прошлом - она отошла от руководства ими. Рассуждает она так: по закону действующий министр не может быть членом органов управления компаний.

Что касается задержки годовых отчетов, Аккерманн признает, что работа в парламенте заняла больше времени, чем она предполагала. Она добавила, что отчеты всех упомянутых компаний будут представлены к Рождеству. „Вы обо всем можете прочитать. Но я могу вас заверить, там нет ничего экстраординарного. Налоги уплачены“, - заверила она.

Министр приносит извинения. „Я должна была приложить усилия и все сделать вовремя“.

Что касается работы министра финансов, Аккерманн утверждает, что хорошо знакома с бюджетом на следующий год, поскольку была членом финансового комитета в Рийгикогу. Она также сообщает, что существует лимит расходов. „Но сейчас ситуация такова, что время для работы над улучшением бюджета - неподходящее“, - ссылается Аккерман на всевозможные кризисы и дополнительные траты.