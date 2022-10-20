Новости Эстонии
20.10.2022, 18:39

„Политическая ситуация в городе сложная“. Мэр Пайде подал в отставку

 
Paide linn
Paide linn
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

В четверг, 20 октября, на заседании Пайдеского городского собрания мэр Пайде Эймар Велдре сообщил о своей отставке.

Последний день работы Велдре в качестве мэра - 31 октября, передает пресс-служба Пайдеской городской управы.

По словам Велдре, его решение не было простым. Он также сказал, что политическая ситуация в городе сложная и намекнул на разногласия с партнерами по коалиции.

На пост мэра Пайде социал-демократа Эймара Велдре избрали 27 мая. После его ухода с должности в отставку придется уйти всей управе, пишет rus.err.

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