20.10.2022, 18:39
„Политическая ситуация в городе сложная“. Мэр Пайде подал в отставку
ФОТО: | Ekspress Meedia
В четверг, 20 октября, на заседании Пайдеского городского собрания мэр Пайде Эймар Велдре сообщил о своей отставке.
Последний день работы Велдре в качестве мэра - 31 октября, передает пресс-служба Пайдеской городской управы.
По словам Велдре, его решение не было простым. Он также сказал, что политическая ситуация в городе сложная и намекнул на разногласия с партнерами по коалиции.
На пост мэра Пайде социал-демократа Эймара Велдре избрали 27 мая. После его ухода с должности в отставку придется уйти всей управе, пишет rus.err.