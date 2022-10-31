Давайте проясним: как долго собака может оставаться дома одна?

Время зависит от ряда факторов, но ясно одно: основные потребности вашей собаки должны быть удовлетворены, и свежая вода должна быть всегда доступна.

Приучать щенка нужно осторожно и постепенно, оставляя его одного не более чем на два часа.

Эмпирическое правило, которому может следовать любой новый владелец собаки при формировании привычек, гласит: „Один час на каждый добавленный месяц жизни“, то есть двухмесячного щенка можно оставлять дома одного на два часа, а шестимесячного щенка можно успешно оставлять одного примерно на шесть часов в день.

Однако не стоит оставлять щенка одного надолго, кажущиеся бесконечными дни в четырех стенах для него должны быть скорее исключением, чем правилом.

Кроме того, стараяя собака может нуждаться в выгуле чаще, чем молодая, энергичная и здоровая. Все зависит от возраста и состояния здоровья собаки.

Если собака любого возраста не привыкла к самостоятельности, ее нельзя оставлять одну на целый рабочий день. Поэтому дрессура и практика отсутствия хозяев дома должны прививаться более короткими отрезками времени.

Постепенно собака может привыкнуть и к собственной клетке в качестве безопасного места, но, конечно, не следует держать в ней животноее весь день. Максимальный срок для содержания в клетке составляет два часа.

Обязательно оставьте собаке интерактивные игрушки, лакомства и „место“, где она привыкла находиться, а также питьевую воду. Собака должна понять, что за время вашего отсутствия ничего страшного не произойдет.

Источник: blog.adaptil.com