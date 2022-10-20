Президент ЭР Алар Карис провозгласил три закона

Цель изменений Закона об охране атмосферного воздуха, Закона о государственной пошлине и Закона о промышленных выбросах - предотвращение незаконной торговли фторсодержащими парниковыми газами (F-газами), сообщила пресс-служба канцелярии президента Эстонской Республики.

Для ограничения нелегального рынка в законе установлены более эффективные меры контроля и более высокие ставки штрафов.

В соответствии с изменением Закона об организации энергетического хозяйства, к 2030 году в Эстонии должно производиться такое же количество возобновляемой электроэнергии, как и общее количество потребляемой энергии.

Поправки к Закону о рынке электроэнергии позволят микро- и малым предприятиям и приравненным к ним лицам с ноября текущего до конца 2023 года покупать электроэнергию у продавца по цене, регулируемой Департаментом конкуренции, то есть в качестве универсальной услуги.