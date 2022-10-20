Названа цена универсальной услуги электроснабжения на ноябрь

„Сегодняшняя оценка ситуации говорит, что в ноябре нет оснований изменять действующую цену“, - сказал Ярван изданию Ärileht.

Он также добавил, что к утвержденной Департаментом конкуренции цене добавятся надбавки продавцов электроэнергии. В свою очередь с окончательной цены будет вычисляется размер государственной поддержки.

Напомним, что ныне действующая стоимость электроэнергии по универсальной услуге, утвержденная Департаментом конкуренции 30 сентября, также составляет 154,08 евро за мегаватт-час (или 15,4 цента за киловатт-час).