В Куусалу по дороге в школу ребенок встретил медведя. Родители встревожены, представитель муниципалитета говорит, что все нормально

Вчера днем в Куусалу по дороге домой ребенок столкнулся с медведем, который стоял примерно в 150-200 метрах от него. Для местных детей пешеходный тоннель под шоссе - обычный маршрут в школу. Ребенок увидел медведя, находясь в конце тоннеля.

По словам матери, ребенок, увидев медведя, сразу поспешил домой. Она сказала, что семья живет рядом с лесом и они видели медведей и раньше, последний раз в выходные из окна машины. Но еще никогда хищник не подходил так близко к деревне и к школьной тропинке.

„В принципе, пусть медведь себе бродит, но поскольку животное подошло так близко к школе, где учатся маленькие дети, это нервирует. Никогда не знаешь, как дикое животное животное себя поведет“. - уточнила мать.

Когда пришло сообщение о медведе, а мой ребенок в то же самое время был в туннеле и не ответил на звонок, могу признаться: мое сердце на мгновение замерло. Kuusalu lapsevanem

Под соответствующей записью оставили сообщения и другие обеспокоеные родители. „Когда пришло сообщение о медведе, а мой ребенок в то же самое время был в тоннеле и не ответил на звонок, могу признаться: мое сердце на мгновение замерло“, — прокомментировал один из них.

Однако мать ребенка, встретившего медведя, надеется, что конкретная особь — животное миролюбивое. „Не слышала, чтобы местные медведи нападали на людей. Он просто ходит там в лес“. По ее словам, в месте, где встречается медведь, кормятся дикие животные.

В районе все спокойно

В муниципалитете подтвердили, что были проинформированы о ситуации. „Медведь уйдет“, - сказали Maaleht. Мадис Пракс, специалист по дорогам и экономическим вопросам муниципалитета Куусалу, занимающийся этим вопросом, подтвердил, что охотники были проинформированы о хищнике, притаившемся у дороги к школе, и что район осмотрели специалисты.

Этих медведей здесь предостаточно, нет ничего из ряда вон выходящего Madis Praks

„Поскольку медведи обычно возвращаются в лес, этот медведь тоже ушел в лес, вот и вся история. Леса здесь густые и протяженные, но да, так близко к Куусалу медведя, наверное, никогда не видели. В остальном же - этих медведей здесь предостаточно, нет ничего из ряда вон выходящего“, - подытожил Пракс.