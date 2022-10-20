Новости Эстонии
20.10.2022, 21:48

В Куусалу по дороге в школу ребенок встретил медведя. Родители встревожены, представитель муниципалитета говорит, что все нормально

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Медведь у дороги. Фото иллюстративное
Медведь у дороги. Фото иллюстративное
ФОТО: Katja Tsvetkova | Shutterstock

„Сейчас медведь прячется где-то между пешеходным туннелем и детским садом“, — написал вчера в социальных сетях один из родителей из Куусалу. Хотя местность здесь лесистая, и медведи все еще иногда встречаются, хищник возле школьной тропинки вызвал беспокойство у родителей.

Вчера днем в Куусалу по дороге домой ребенок столкнулся с медведем, который стоял примерно в 150-200 метрах от него. Для местных детей пешеходный тоннель под шоссе - обычный маршрут в школу. Ребенок увидел медведя, находясь в конце тоннеля.

По словам матери, ребенок, увидев медведя, сразу поспешил домой. Она сказала, что семья живет рядом с лесом и они видели медведей и раньше, последний раз в выходные из окна машины. Но еще никогда хищник не подходил так близко к деревне и к школьной тропинке.

„В принципе, пусть медведь себе бродит, но поскольку животное подошло так близко к школе, где учатся маленькие дети, это нервирует. Никогда не знаешь, как дикое животное животное себя поведет“. - уточнила мать.

Когда пришло сообщение о медведе, а мой ребенок в то же самое время был в туннеле и не ответил на звонок, могу признаться: мое сердце на мгновение замерло.

Kuusalu lapsevanem

Под соответствующей записью оставили сообщения и другие обеспокоеные родители. „Когда пришло сообщение о медведе, а мой ребенок в то же самое время был в тоннеле и не ответил на звонок, могу признаться: мое сердце на мгновение замерло“, — прокомментировал один из них.

Однако мать ребенка, встретившего медведя, надеется, что конкретная особь — животное миролюбивое. „Не слышала, чтобы местные медведи нападали на людей. Он просто ходит там в лес“. По ее словам, в месте, где встречается медведь, кормятся дикие животные.

В районе все спокойно

В муниципалитете подтвердили, что были проинформированы о ситуации. „Медведь уйдет“, - сказали Maaleht. Мадис Пракс, специалист по дорогам и экономическим вопросам муниципалитета Куусалу, занимающийся этим вопросом, подтвердил, что охотники были проинформированы о хищнике, притаившемся у дороги к школе, и что район осмотрели специалисты.

Этих медведей здесь предостаточно, нет ничего из ряда вон выходящего

Madis Praks

„Поскольку медведи обычно возвращаются в лес, этот медведь тоже ушел в лес, вот и вся история. Леса здесь густые и протяженные, но да, так близко к Куусалу медведя, наверное, никогда не видели. В остальном же - этих медведей здесь предостаточно, нет ничего из ряда вон выходящего“, - подытожил Пракс.

На вопрос о том, встревожена ли общественность произошедшим, Пракс ответил отрицательно: „Я всегда задаю вопрос: вспомните ли вы хоть одну новость, когда медведь напал на человека или волк убил маленького ребенка? Не помните, нет?“ Он утверждает, что эта проблема сильно раздута.

Что делать если встретили медведя?

Эстонский охотничий союз

Первое правило при встрече с медведем: всегда сохраняйте спокойствие, не паникуйте!

Никогда не кормите медведя. Как только медведь привыкает питаться рядом с людьми, страх у животного перед ними исчезает. Никогда не оставляйте пищевые отходы в доме, коттедже или кемпинге. Не оставляйте еду на ночь.

Медведи очень хорошо слышат. Если вы передвигаетесь по дикой местности, время от времени шумите или гремите чем-нибудь. Это даст медведю время уйти. По возможности наступайте на сухие ветки, медведь очень хорошо улавливает этот сигнал. В местах обитания медведей не передвигайтесь в одиночку, а постарайтесь найти себе компаньонов.

Если увидите медвежонка или медвежат, вы подвергаетесь большой опасности. Не приближайтесь, а постарайтесь отступить в том направлении, откуда вы пришли. Если вы случайно окажетесь между матерью и детенышами, медведица-мать немедленно атакует источник опасности - ВАС.

Медведь впадает в спячку с сентября по ноябрь (в зависимости от погоды). Он устроит удобное лежбище либо в муравейнике, либо под нижними ветвями большой ели или под любым ветрозащитным экраном. Медведь может вырыть нору в склоне холма или в старом карьере. Как только ваша собака обнаружит берлогу медведя, отойдите подальше и попытайтесь отозвать собаку. Если медведь проснется и нападет, в наибольшей опасности окажетесь ВЫ. У собаки гораздо больше шансов убежать.

Если вы набрели на добычу медведя, убегайте. Обычно медведь находится где-то поблизости, охраняя свою добычу. Тушу прячет либо во мху, либо в ветвях. Иногда туша частично погружена в болото.

Медведи часто бродят по дворам домов или коттеджей в поисках легкой пищи. Отпугните медведя от дома, громко стуча или крича. Не начинайте фотографировать медведя. Если вы знаете, что медведь затаился в окрестностях вашего дома, громко шумите, когда выходите вечером на улицу.

Чаще всего медведи передвигаются в сумерках или ночью. Днем медведь отдыхает в тенистом месте. Летом медведи с большим удовольствием едят ягоды, а также могут мигрировать в течение дня. Именно поэтому медведей обычно встречают собиратели грибов и ягод. Осенью медведи посещают овсяные поля. Не ходите туда, чтобы фотографировать медведей. Со временем медведи привыкают к людям и теряют страх перед ними.

Не позволяйте своей собаке бегать одной в лесу. Собака без надзора рано или поздно столкнется с медведем. Если вы слышите свирепый лай и звуки драки, отойдите подальше и постарайтесь найти уединенное место. Если собака убегает от медведя, она обычно ищет защиту у человека. У медведей есть привычка преследовать собак в течение некоторого времени. Если вы переместитесь на открытую территорию, вы сможете видеть, что происходит.

Перед нападением медведь предупреждает, поднимаясь на задние лапы и громко рыча. Медленно отойдите назад и заговорите с медведем спокойным тоном. Медведь интерпретирует крики и громкий голос как агрессию. Не смотрите медведю в глаза. Для животного зрительный контакт - это приглашение к драке. Не взбирайтесь на дерево. Медведь лазает гораздо лучше и быстрее, чем ВЫ.

Если случится худшее, и медведь нападет, лягте и защитите голову и шею руками. Представьте, что вы мертвы. Бежать бессмысленно. Медведь в любом случае быстрее (скорость его бега поразтельна - 60 км в час).

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