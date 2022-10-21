ВИДЕО | На экраны вышел трейлер фильма „Легенды гоночных трасс“, повествующий об истории гонщиков ралли 80-х

Одним из золотых десятилетий в истории эстонского автоспорта, безусловно, были 80-е годы, когда ралли были безумно популярны, а гонщики были звездами. Эстонцы проявляли себя настолько мощно, что в сборной страны каждый сезон выступало несколько наших команд. Статус члена союзной сборной был вершиной, попасть на которую мечтал каждый гонщик — в конце концов, это же был пропуск за железный занавес.

Управляли экипажи Ильмара Райсара и Рейна Талвара, Велло Ыунпуу и Аарне Тимуска, Харди Метса и Удо Метса, Валло Соотса и Тоомаса Путмакера. Сегодня эти автомобили восстановлены и для фильма проехали первые километры по извилистым дорогам Эстонии.

Мужчины, сидевшие за рулем этих автомобилей, и стали главными героями фильма. „Приятно видеть, как наши легенды ралли постепенно раскрываются перед камерой. С каждым дублем они доверяли нам все больше и стали рассказывать истории, о которых раньше умалчивали“, — говорит продюсер фильма Ээро Ныгене.

Съемочная группа привлекла различных специалистов в качестве экспертов-консультантов. Например, очень помог своими обширными историческими знаниями Арно Силлат, основатель Музея автоспорта (MOMU), которому было поручено взять для фильма интервью у создателя литовского предприятия ВФТС Стасиса Брундзы.

„Лада“ ВФТС была раллийным автомобилем, квалифицированным Международной автомобильной федерацией по группе В, который выпускался по заказу советского экспортного предприятия „Автоэкспорт“ с 1982 по 1987 год на Вильнюсской фабрике транспортных средств. Аббревиатура ВФТС (также VFTS) и означает именно Вильнюсскую фабрику транспортных средств.

ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! Съемочная группа ищет видеоматериалы 1980-х об автомобилях „Лада“ VFTS и их экипажах.Если кто-нибудь когда-нибудь снимал ралли или у него есть знакомые, у которых может найтись такой редкий материал, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: VFTS@sterotek.ee

Вы можете следить за созданием фильма на странице Facebook или сайте vftsfilm.ee

Фильм выйдет на экраны кинотеатров в 2023 году.