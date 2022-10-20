Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку

Трасс сообщила, что уже поставила в известность о своей отставке короля Карла III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.

„Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и компании беспокоились о том, как оплачивать свои счета“, - рассказала Лиз Трасс, объявляя об отставке.

„Незаконная война Путина в Украине угрожает безопасности всего нашего континента. И нашу страну слишком долго сдерживал низкий экономический рост“, - продолжила премьер-министр.

„Я была избрана Консервативной партией с мандатом это изменить. Мы выступили с предложениями по поводу счетов за электроэнергию и сократили выплаты по национальному страхованию. Мы изложили свою концепцию быстрорастущей экономики с низкими налогами, которая воспользуется преимуществами и свободами, полученными в результате брексита“, - сказала Трасс.

„Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, данный мне избравшей меня Консервативной партией“, - признала она.

Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад. Она будет оставаться на своем посту до избрания нового премьер-министра.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер потребовал немедленного проведения всеобщих выборов. Лиз Трасс заявила, что в течение недели консерваторы проведут выборы своего нового лидера.

45 дней у власти

Лиз Трасс находится у власти всего 45 дней, это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра за всю историю.