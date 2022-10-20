Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку(66)
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, передает Би-би-си.
Трасс сообщила, что уже поставила в известность о своей отставке короля Карла III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.
„Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и компании беспокоились о том, как оплачивать свои счета“, - рассказала Лиз Трасс, объявляя об отставке.
„Незаконная война Путина в Украине угрожает безопасности всего нашего континента. И нашу страну слишком долго сдерживал низкий экономический рост“, - продолжила премьер-министр.
„Я была избрана Консервативной партией с мандатом это изменить. Мы выступили с предложениями по поводу счетов за электроэнергию и сократили выплаты по национальному страхованию. Мы изложили свою концепцию быстрорастущей экономики с низкими налогами, которая воспользуется преимуществами и свободами, полученными в результате брексита“, - сказала Трасс.
„Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, данный мне избравшей меня Консервативной партией“, - признала она.
Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.
Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.
Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад. Она будет оставаться на своем посту до избрания нового премьер-министра.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер потребовал немедленного проведения всеобщих выборов. Лиз Трасс заявила, что в течение недели консерваторы проведут выборы своего нового лидера.
45 дней у власти
Лиз Трасс находится у власти всего 45 дней, это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра за всю историю.
До нее премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который прослужил на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году. Проблемы у Лиз Трасс начались, когда 23 сентября ее канцлер Квази Квартенг обнародовал новый мини-бюджет, не на шутку переполошивший финансовые рынки.
С тех пор беспокойство консерваторов переросло в массовый гнев внутри парламентской партии. Сегодняшняя отставка последовала за бурными дебатами в Палате общин в среду вечером. Призывы к отставке новоиспеченного премьер-министра продолжали нарастать в последующие часы.
Сразу после заявления об отставке финансовые рынки прореагировали на эту новость сдержанно: фунт сначала подрос сразу после заявления, а затем вернулся к отметке 1,12 доллара. Незадолго до выступления Лиз Трасс один из финансовых аналитиков, описывая ситуацию, сказал, что ошеломленные рынки, „открыв рот, с ужасом наблюдали за происходящим“.