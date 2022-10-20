ФОТО | Внимание! Новая афера: под именем Telia распространяется фальшивая призовая реклама

„Telia не проводит никаких тотализаторов или розыгрышей призов, где для получения приза пользователя просят ввести данные банковской карты или пароль. Если вы наткнетесь на одно из таких объявлений, не верьте тому, что за несколько евро вы можете получить телефон или компьютер. Лучше всего игнорировать такие объявления, не переходить по ссылкам и не вводить свои данные. Однако, если вы ввели данные своей банковской карты или пароли, вам следует как можно скорее сообщить об этом своему банку и быстро сменить пароли“, - предупреждает Кирна.