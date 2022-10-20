ФОТО | Внимание! Новая афера: под именем Telia распространяется фальшивая призовая реклама(3)
За последнюю неделю увеличилось число случаев, когда пользователи интернета получали рекламу Telia, замаскированную под опросы, гарантирующие различные призы. Это мошенничество.
По словам руководителя отдела безопасности Telia Ааре Кирна, это липовая реклама, которую Telia не заказывала и целью которой является сбор банковских и личных данных пользователей.
„Telia не проводит никаких тотализаторов или розыгрышей призов, где для получения приза пользователя просят ввести данные банковской карты или пароль. Если вы наткнетесь на одно из таких объявлений, не верьте тому, что за несколько евро вы можете получить телефон или компьютер. Лучше всего игнорировать такие объявления, не переходить по ссылкам и не вводить свои данные. Однако, если вы ввели данные своей банковской карты или пароли, вам следует как можно скорее сообщить об этом своему банку и быстро сменить пароли“, - предупреждает Кирна.
Под именем Telia эти мошеннические рекламные объявления сегодня распространяются как онлайн-объявления. Это означает, что пока человек пользуется интернетом, липовая реклама может появляться вместе с интересующей его страницей.
Ааре Кирна советует такие объявления игнорировать. Он также рекомендует установить в браузере или на смарт-устройстве блокировщик рекламы, чтобы избавиться от подобных сообщений. Подходящий софт для браузера включает uBlock Origin или Adblock Plus, последний доступен в виде мобильного приложения.