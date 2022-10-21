В Эстонии нет подходящего хранилища газа. Региональные предприятия хранят купленный для клиентов газ в другом месте(2)
По словам вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татара, на территории Эстонии нет запасов природного газа, так как в стране отсутствует подходящее хранилище и нет геологической основы для его строительства, - пишет Ärileht.
„Как правило, газ в плавучих СПГ-терминалах не хранится длительное время, потому что назначение терминала — в первую очередь перекачивать СПГ с прибывающих танкеров и максимально быстро и эффективно направлять его в газовую сеть. Именно поэтому предприятия региона хранят газ, который они покупают для своих клиентов, в наземном хранилище газа в Латвии“, - отметил Татар.
Эстонский государственный стратегический запас газа в хранилищах Латвии составляет 650 гигаватт-часов, резерв потребителей Elering составляет 105 гигаватт-часов. „Это запасы, которые используются на случай перебоев с подачей газа. Если предположить, что общее потребление Эстонии в течение следующих 12 месяцев, согласно текущим прогнозам, составит 3,5 ТВтч, запас газа Центра государственных запасов в 650 ГВтч соответствует 68 дням внутреннего потребления“, - сказал Татар. К этому добавляется резерв потребителей, то есть бытовых потребителей и организаций, использующих газ для отопления жилых помещений, размер которого соответствует 30-дневному потреблению указанной группы потребителей, добавил он.