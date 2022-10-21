В Эстонии нет подходящего хранилища газа. Региональные предприятия хранят купленный для клиентов газ в другом месте

„Как правило, газ в плавучих СПГ-терминалах не хранится длительное время, потому что назначение терминала — в первую очередь перекачивать СПГ с прибывающих танкеров и максимально быстро и эффективно направлять его в газовую сеть. Именно поэтому предприятия региона хранят газ, который они покупают для своих клиентов, в наземном хранилище газа в Латвии“, - отметил Татар.