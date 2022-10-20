Игровые и спортивные площадки в парке Тондираба пройдут глубокую очистку уникальным аппаратом

„Если мы хотим, чтобы наши новые объекты сохранялись в надлежащем состоянии и использовались в течение длительного времени, необходимо систематически заниматься их обслуживанием. Для обслуживания резинового покрытия площадок в парке Тондираба мы заказали специальный аппарат из Германии, который ранее не использовался для ухода за такими покрытиями в Эстонии, но находится в активном применении в других странах Европы“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что новый аппарат даст управе возможность в будущем лучше обслуживать и другие площадки с резиновым покрытием в районе Ласнамяэ.



На первом этапе обслуживания покрытие площадки очищается от органических и минеральных отходов - гранитной крошки, земли, песка и прочих инородных частиц. На втором этапе пористое покрытие промывается чистой водой под высоким давлением. Такая „глубокая чистка“ позволяет покрытию дольше оставаться пригодным к использованию, а также помогает предотвратить возможные органические процессы, которые могут иметь разрушительное воздействие на поверхность покрытия.



Работы будут проведены на 11 игровых и спортивных площадках парка Тондираба. В общей сложности обслуживание пройдет на 5266 м2 резинового покрытия. По действующему договору техническое обслуживание проводится дважды - ранней весной и поздней осенью. Работу выполняет Atix OÜ и стоимость работ составит 78 548 евро.