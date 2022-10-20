„Позаботьтесь, чтобы у вас были заряжены телефоны“. После ударов армии РФ Украина начала ограничивать подачу электричества

Отключения будут поочередными и продлятся не более четырех часов в каждом конкретном районе. О графике отключений жители могут узнавать на сайтах своих региональных энергокомпаний, но точные данные о времени отключения пока есть не везде.

В регионах Украины уже начал действовать график ограничения потребления электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Энергетики добавили, что после четырехчасового отключения возможно повторное прекращение подачи электричества еще через четыре часа.

В некоторых районах Киева света не было уже этой ночью, пишет Би-би-си.

„Укрэнерго“ называет решение об отключении электричества вынужденным шагом. В компании подчеркивают, что с 10 октября на украинскую энергосистему было совершено больше атак, чем за восемь месяцев войны.

„Позаботьтесь о том, чтобы у вас были заряжены телефоны, пауербанки, был запас воды, фонарики и батарейки к ним, а также теплые носки и одеяла“, - говорится в сообщении „Укрэнерго“.

В некоторых городах Украины, в частности, в Тернополе и Киеве, часть электротранспорта не выйдет на маршруты. В Сумах отключат подачу воды.

Украинцев также снова призвали минимизировать использование электроэнергии в вечерние часы пик, тог есть с с 17:00 до 22:00. В это время ограничения будут самыми строгими, в некоторых городах обещают частично отключить уличное освещение.

Об отключениях говорил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский. „Мы все восстановим, но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра - еще больше, чем раньше. В общем нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особенно сознательно относиться к потреблению электричества, - сказал он в среду вечером. - Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально сознательным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче“.