Таллинн предлагает квартирным товариществам заполнить опросник. Это поможет подготовиться к кризисам

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что готовность Таллинна к кризисным ситуациям подразумевает под собой в первую очередь подготовку к возможным гражданским кризисам. „Например, к перебоям в подаче электричества, вызванных непогодой, либо к другим ситуациям, в результате которых может быть прервано оказание важных для жизни услуг, таких как электроснабжение, водоснабжение, отопление или работа средств связи и передачи информации. В таких случаях чрезвычайно важна предварительная подготовка и заранее разработанный план действий, - пояснил Свет. – Согласно различным исследованиям, в подобных кризисных ситуациях наиболее уязвимы именно крупные города и многоквартирные дома. Поэтому мы обратились к квартирным товариществам, чтобы составить обзор готовности к различным кризисам. С этой целью департамент муниципальной полиции составил опросник, по результатам которого товарищества получат простое руководство, как действовать в определенных ситуациях“.

Результаты опроса продемонстрируют информацию по районам, каковы знания руководителей квартирных товариществ на тему перебоев в оказании важных для жизни услуг, их последствий для квартирного товарищества, а обратная связь со стороны города поможет продумать и спланировать действия, которые помогут жителям домов лучше справляться с кризисами. Ответы, полученные в результате опроса, станут подспорьем для города в планировании действий, чтобы наилучшим образом оказывать помощь горожанам, разработать планы действий и лучшие решения для поддержки квартирных товариществ.