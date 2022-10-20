Полиция ищет пропавшего молодого человека. Он может нуждаться в помощи

По словам близких, последний раз мужчина выходил на контакт 17 октября, когда сообщил по телефону, что находится где-то в районе Таллинна. После этого он пропал.

Близкие обеспокоились и обратились в полицию, так как Яан-Райго не может длительное время обходиться без помощи постронних лиц.

Рост мужчины 167 см, среднего телосложения, светлые волосы. Может быть одет в зеленую куртку и синие джинсы. Несмотря на то, что мужчина сообщил, что находится в Таллинне, нельзя исключать, что сейчас он где-то в другом регионе.

Если у кого-то есть информация о разыскиваемом мужчине, полиция просит позвонить по номеру 112.