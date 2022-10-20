Таави Вескимяги: риски отключения электроэнергии значительно возросли

Несмотря на то, что мощностей по производству электроэнергии для зимы достаточно, резерв беспрецедентно низок, а риски нехватки производственных мощностей выше, чем раньше.

Рыночная генерирующая мощность в регионе во время пикового зимнего потребления составляет около 196 гигаватт, что примерно на 14 гигаватт больше среднего зимнего пикового потребления и примерно на 5 гигаватт больше пикового потребления в холодную зиму. Таким образом, избыток составляет 8% и 3% соответственно.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, риски предстоящей зимой значительно возросли из-за совокупного действия многих факторов: „Поскольку производственный резерв невелик по сравнению с пиковым потреблением отдельных часов в регионе, небольшие изменение обеспеченности производством газа, атомной, гидро- и ветровой энергии могут существенно повлиять на баланс электроэнергетической системы региона“.

„Очень важно сотрудничество между государственными управляющими системой и наличие международных передающих мощностей. А также координация технического обслуживания и ремонта электростанций региона за пределами страны. Транснациональное сотрудничество является ключом к тому, чтобы этой зимой у потребителей был свет, а дома оставались теплыми“, — добавил Вескимяги.

Для снижения возросших рисков были предприняты дополнительные действия. Правительство республики возложило на Eesti Energia обязательство обеспечить наличие определенных мощностей по производству электроэнергии, на электростанциях аварийного резерва Кийса хранится дополнительное топливо, заключен договор об обмене дополнительными резервами, а также подписано соглашение о приобретении частотных резервов с Enefit Power.