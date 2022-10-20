Глава USADA: Лэнса Армстронга, много лет принимавшего допинг, надо простить

„Многие гонщики в то время были жертвами системы. И это правда, что со временем они смогли вернуться, хотя и в другом качестве. И мы тоже должны простить Лэнса Армстронга после его признания. Мы наблюдаем, как в велоспорт возвращается культура чистого спорта. По сравнению с тем временем разница как между днём и ночью“, — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports, ссылаясь на SID.