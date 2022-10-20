Криминальная полиция, дроны, ищейки и вертолет: угнавший в Эстонии дорогой внедорожник литовец пойман в результате масштабной операции

„Начатая в ночь на среду полицейская операция увенчалась успехом вчера в 19 часов вчера, когда в ходе масштабной и сложной поисковой операции на местности полиции удалось поймать подозреваемого в угоне автомобиля мужчину. Речь идет о 36-летнем гражданине Литвы, который прятался от полиции в канаве у дороги недалеко от Ыйсу в Вильяндимаа, пока его не обнаружила полицейская собака. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок для проведения процессуальных действий“, — сообщил руководитель полицейской операции Кристьян Томмингас.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура ходатайствует о заключении подозреваемого в совершении преступления литовца под стражу.

„Полиция проделала отличную работу по розыску подозреваемого, что привело к его задержанию прошлым вечером. При расследовании деятельности литовских угонщиков каждый успех дает новую информацию о преступной группировке, поэтому важно поймать каждого подозреваемого. Прокуратура ходатайствует у суда о его аресте, поскольку, оставшись на свободе, он, скорее всего, покинет страну и продолжит совершать преступления“, — сказала Картау.

„Дополнительное оборудование, установленное на автомобиль пострадавшим, значительно облегчило поиск автомобиля и поимку подозреваемого. Благодаря установленному в машине GPS-навигатору, полиция получила информацию о местонахождении автомобиля, и в определенный момент пострадавшему удалось на расстоянии заглушить двигатель. Рекомендуем по возможности всем использовать такие вспомогательные средства или хотя бы узнать, какие варианты имеются для вашего автомобиля. В настоящее время в зоне наибольшего риска находятся внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus, хотя владельцы других марок тоже не должны терять бдительности, ведь сегодня все более новые автомобили имеют достаточную ценность, чтобы при удобном случае заинтересовать преступников“, — отметила прокурор.