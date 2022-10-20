20.10.2022, 16:06
80 спортсменов получат государственную стипендию(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министерство культуры опубликовало список из 80 спортсменов, которые во втором полугодии 2022 года получат спортивную стипендию в размере 900 евро.
Всего на спортивные стипендии Министерство культуры выделило 72 000 евро, пишет Rus.err.ee.
Среди тех, кто получит стипендию, есть фигуристы Эва-Лотта Кийбус, Нина Петрыкина, Арлет Леванди и Михал Селевко, дзюдоист Григорий Минашкин, легкоатлетка Екатерина Миротворцева, биатлонисты Рене Цахкна, Туули Томингас и Сузан Кюльм, пловцы Даниэль Зайцев, Мария Романюк, Грегор Цирк и Алекса Голд, шахматистки София Блохин и Анастасия Синицина.