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20.10.2022, 16:06

80 спортсменов получат государственную стипендию

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Михаил Селевко
Михаил Селевко
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Министерство культуры опубликовало список из 80 спортсменов, которые во втором полугодии 2022 года получат спортивную стипендию в размере 900 евро.

Всего на спортивные стипендии Министерство культуры выделило 72 000 евро, пишет Rus.err.ee.

Среди тех, кто получит стипендию, есть фигуристы Эва-Лотта Кийбус, Нина Петрыкина, Арлет Леванди и Михал Селевко, дзюдоист Григорий Минашкин, легкоатлетка Екатерина Миротворцева, биатлонисты Рене Цахкна, Туули Томингас и Сузан Кюльм, пловцы Даниэль Зайцев, Мария Романюк, Грегор Цирк и Алекса Голд, шахматистки София Блохин и Анастасия Синицина.

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