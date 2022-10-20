Новый министр финансов, который готовился к должности всю жизнь, пренебрегает собственными фирмами. Министр: мой сын все исправит

Общественный деятель и политик Аннели Аккерманн заменит Кейт Пентус-Розиманнус, ушедшую с поста министра финансов. „Я, пожалуй, думала не более секунды, — сказала вчера новый министр в интервью Eesti Päevaleht. — Это вопрос, который задают всем политикам, баллотирующимся в Рийгикогу, — хотите ли вы стать министром? Ну, разумеется - да. Если вы давно для себя все продумали, вы готовились к этому всю свою жизнь - тогда вы должны быть готовы принять это“.

Однако новый министр финансов пренебрег бухгалтерией собственных фирм. Аккерманн имеет две основные компании, и у обеих за последние два года есть задолженности по итоговым отчетам, т.е. документам, отражающим деятельность компании.

Аккерманн является владельцем компании Luited OÜ, предоставляющей услуги по переезду и основанной в 2011 году. Совсем недавно, в 2019 году, компания понесла убытки в размере 11 000 евро. Последний раз компания зарабатывала деньги за услуги в 2018 году и всего 135 евро. Нет никаких следов деятельности компании за последние два года.

Новому министру финансов также принадлежит компания с ограниченной ответственностью Eystra Yachts, основанная в 2017 году, которая предлагает услуги по техническому обслуживанию и ремонту небольших плавсредств. У компании была довольно сложная судьба, в январе и феврале 2018 года, по словам Аккерманн, компанию покинули два важных для бизнеса человека: начальник цеха и стратегический бизнес-партнер. В 2018 году компания дважды пыталась найти нового начальника цеха, но ни один из кандидатов не подошел. Поэтому в начале 2019 года было принято решение о ликвидации цеха. Последний раз, в 2019 году, предприятие закрыло год с дефицитом около 28 000 евро. Опять же, информация о деятельности фирмы за последние два года отсутствует.