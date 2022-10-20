Новый министр финансов, который готовился к должности всю жизнь, пренебрегает собственными фирмами. Министр: мой сын все исправит(11)
Новым министром финансов станет Аннели Аккерманн, которая, по ее словам, всю жизнь готовилась к новой должности. Однако для министра финансов, который должен быть грамотен в финансовых вопросах, несколько странно, что она не уделяет должного внимания бухгалтерии собственных фирм.
Общественный деятель и политик Аннели Аккерманн заменит Кейт Пентус-Розиманнус, ушедшую с поста министра финансов. „Я, пожалуй, думала не более секунды, — сказала вчера новый министр в интервью Eesti Päevaleht. — Это вопрос, который задают всем политикам, баллотирующимся в Рийгикогу, — хотите ли вы стать министром? Ну, разумеется - да. Если вы давно для себя все продумали, вы готовились к этому всю свою жизнь - тогда вы должны быть готовы принять это“.
Однако новый министр финансов пренебрег бухгалтерией собственных фирм. Аккерманн имеет две основные компании, и у обеих за последние два года есть задолженности по итоговым отчетам, т.е. документам, отражающим деятельность компании.
Аккерманн является владельцем компании Luited OÜ, предоставляющей услуги по переезду и основанной в 2011 году. Совсем недавно, в 2019 году, компания понесла убытки в размере 11 000 евро. Последний раз компания зарабатывала деньги за услуги в 2018 году и всего 135 евро. Нет никаких следов деятельности компании за последние два года.
Новому министру финансов также принадлежит компания с ограниченной ответственностью Eystra Yachts, основанная в 2017 году, которая предлагает услуги по техническому обслуживанию и ремонту небольших плавсредств. У компании была довольно сложная судьба, в январе и феврале 2018 года, по словам Аккерманн, компанию покинули два важных для бизнеса человека: начальник цеха и стратегический бизнес-партнер. В 2018 году компания дважды пыталась найти нового начальника цеха, но ни один из кандидатов не подошел. Поэтому в начале 2019 года было принято решение о ликвидации цеха. Последний раз, в 2019 году, предприятие закрыло год с дефицитом около 28 000 евро. Опять же, информация о деятельности фирмы за последние два года отсутствует.
Аккерманн является акционером еще двух компаний с ограниченной ответственностью: Kihnu Janjuse OÜ и Kihnu Põllumajudanse OÜ. Обе компании занимаются популяризацией местной жизни на маленьком острове. Отчет за 2021 год фирма Kihnu Põllumajudanse OÜ, в которой работают более десятка человек, также не представила. Помимо этого, Акерманн является одним из крупных владельцев фирмы, связанной с сельским хозяйством на Кихну. Ей принадлежит 22,8% акций, еще столько же принадлежит, например, Кихнускому самоуправлению.
Министр: проблема с контрактами. Все из-за нехватки времени
Будущий министр впервые упомянула о сельском хозяйстве Кихну (в котором, кстати, насчитывается 130 коров и 30 овец) в интервью Delfi Ärileht. По ее словам, одна важная должность остается вакантной, а некоторые „контрактные вопросы“ не решены. В частности, контракты, связанные с землей.
„Я подала в отставку со своих должностей. У моего сына - доброе сердце, он всем этим занимается и во всем разберется“, — сказала Аккерманн и добавила, что долгов перед налоговой у компаний нет. Это правда. „Вопросы по договорам здесь“, - уточнила он. Говоря обо всех трех фирмах, новый министр финансов сослалась на нехватку времени и сказала, что Luited OÜ и Eystra Yachts фактически прекратили свое существование с тех пор, как она ушла в Рийгикогу. „Сын в контакте с руководствами и тоже с ними договаривается. Я хотела бы сначала разобраться с делами Кихнуского сельского хозяйства“, — объяснила ситуацию Аккерманн.
Аннели Аккерманн окончила в 1990 году Пярнускую 1-ю среднюю школу, а в 2009 году получила степень бакалавра на экономическом факультете Открытого университета при Тартуском университете.
Она была избрана от Пярнуского уезда и является членом финансовой комиссии Рийгикогу. С 2002 по 2018 год Аккерманн была членом Isamaa и Res Publica, с 2018 года — Партии реформ.