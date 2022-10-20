Министр обороны Эстонии подарил коллеге из США майку эстонской баскетбольной сборной и напомнил о легендарной игре 1970 года

69-летний Остин в молодости занимался баскетболом, и Певкур удивил его подарком, которым стала майка эстонской баскетбольной сборной с номером 40.

„Номер 40 появился в результате небольшого исследования. Когда Ллойд Остин играл в баскетбол в колледже, на его игровой майке был номер 40. Я почувствовал, что угадал с подарком, так как он улыбнулся и немного прослезился. Предварительная работа и поиск информации прошли успешно“, — сказал Певкур Delfi.

Певкур поблагодарил Эстонский баскетбольный союз, который помог приобрести майку и напечатать имя.

„Поговорить о баскетболе подольше не получилось. В основном мы сосредоточились на оборонительном сотрудничестве между Эстонией и США, тема баскетбола была поднята во время паузы. Но я заметил, что на майке сборной Эстонии есть нашивка, как у Сил обороны Эстонии“, — сказал Певкур.

В дополнение к майке Певкур подарил Остину снимок, который был сделан 26 августа 1970 года. Именно в этот день баскетбольная сборная Эстонской ССР обыграла студенческую команду США со счетом 88:82 в зале „Калев“, за которую тогда выступал будущая звезда НБА Джулиус Ирвинг.

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