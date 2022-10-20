Мы должны говорить в семье о страховании жизни
В Эстонии не любят говорить о здоровье. Это глубоко личная тема, иногда вызывающая лёгкое беспокойство. Мы как будто привыкли к мысли, что показывать свои трудности и просить о помощи – это признаки слабости и неуверенности в себе, и поэтому их следует скрывать.
Тот факт, что важные вопросы обсуждаются слишком редко, приводит к возникновению опасений и проблем, которых можно было бы избежать. И всё же большинство из нас не планируют, что произойдет, если случится наихудшее. Такие проблемы, как потеря работы, болезни и смерть, к сожалению, всё ещё являются табу в нашем обществе, и это напрямую влияет на наших детей. То, как мы относимся к своему здоровью, жизни и самореализации, является примером для будущих поколений.
Мы все считаем само собой разумеющимся страховать свой автомобиль, свой дом, даже свой телефон. Это даёт нам уверенность в том, что если случится что-то плохое, мы будем готовы. Однако многие не так серьёзно задумываются о возможности застраховать свою жизнь. Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Элерийн Рейнман отмечает, что семья играет самую большую роль в принятии важных решений: „Создание семьи меняет наш взгляд на жизнь и то, как мы ценим наших близких. И, самое главное, обсуждение сложных вопросов в семье, таких как здоровье и финансы, является обязанностью каждого родителя.“
Данные Swedbank также показывают, что люди, которые стали родителями или взяли на себя крупные финансовые обязательства, например, кредит на покупку жилья, чаще страхуют свою жизнь. Средний клиент по страхованию жизни – это 34-летний мужчина по имени Александр, который живет в Таллинне, ежедневно говорит на эстонском языке и платит в среднем 13 евро в месяц за страхование жизни. 13 евро, которые дают ему и его семье уверенность в том, что если случится худшее, он и его семья к этому готовы.
Застраховать жизнь можно раньше или позже. Данные показывают, что самому молодому клиенту, выбравшему страхование жизни, всего 18 лет, а самый давний клиент по страхованию жизни с нами уже целых 20 лет. Наименьшая сумма, на которую можно застраховать жизнь, составляет 15 000 евро, а наибольшая сумма, выбранная клиентом, – 1 миллион евро. Это показывает, что для страхования жизни не нужны особые предпосылки или причины. Единственное, что объединяет людей, оформивших страхование жизни, – это уверенность в том, что они решили подготовиться к худшему.
В случае страхования жизни Рейнман рекомендует учитывать баланс всех Ваших финансовых обязательств и доход по крайней мере за два года при определении соответствующей страховой суммы. Если после оформления страхования застрахованный больше не в состоянии работать более года, страхование жизни может помочь. „Если семья теряет доход, она может оказаться не в состоянии выполнять свои кредитные обязательства, но страхование жизни может покрыть остаток кредита на жильё. Таким образом, страхование жизни также даёт уверенность остальным членам семьи“, – объясняет она. „Кроме того, в случае смерти основного кормильца страхование жизни также может помочь покрыть повседневные расходы, такие как расходы на детей или текущие бытовые расходы“.
Страхование жизни также имеет юридические преимущества. Чтобы получить деньги со вклада, нужно пройти через процесс наследования, но для получения компенсации по страхованию жизни этот процесс проходить не нужно. Наследование денег, оставшихся на счёте, может занять много времени, но компенсацию по страхованию жизни можно получить быстро, максимум в течение 30 дней, как только все документы, связанные с делом, поступят к нам. Это позволит семье легче справляться с повседневными расходами. Кроме того, есть возможность добавить к полису страхования жизни покрытие травмы, в этом случае Вы также получите компенсацию в случае травмы (например, перелома).
Подробнее читайте на сайте Swedbank.
Читайте о страховании жизни на сайте Союза страховых обществ Эстонии.