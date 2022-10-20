Мы должны говорить в семье о страховании жизни

Тот факт, что важные вопросы обсуждаются слишком редко, приводит к возникновению опасений и проблем, которых можно было бы избежать. И всё же большинство из нас не планируют, что произойдет, если случится наихудшее. Такие проблемы, как потеря работы, болезни и смерть, к сожалению, всё ещё являются табу в нашем обществе, и это напрямую влияет на наших детей. То, как мы относимся к своему здоровью, жизни и самореализации, является примером для будущих поколений.

Мы все считаем само собой разумеющимся страховать свой автомобиль, свой дом, даже свой телефон. Это даёт нам уверенность в том, что если случится что-то плохое, мы будем готовы. Однако многие не так серьёзно задумываются о возможности застраховать свою жизнь. Руководитель сферы страхования рисков Swedbank Элерийн Рейнман отмечает, что семья играет самую большую роль в принятии важных решений: „Создание семьи меняет наш взгляд на жизнь и то, как мы ценим наших близких. И, самое главное, обсуждение сложных вопросов в семье, таких как здоровье и финансы, является обязанностью каждого родителя.“

Данные Swedbank также показывают, что люди, которые стали родителями или взяли на себя крупные финансовые обязательства, например, кредит на покупку жилья, чаще страхуют свою жизнь. Средний клиент по страхованию жизни – это 34-летний мужчина по имени Александр, который живет в Таллинне, ежедневно говорит на эстонском языке и платит в среднем 13 евро в месяц за страхование жизни. 13 евро, которые дают ему и его семье уверенность в том, что если случится худшее, он и его семья к этому готовы.