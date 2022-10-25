Не надо экономить на детях: пособие на школьные обеды должно вырасти

Стоимость одного школьного обеда в Таллинне составляет 1,56 евро. Государство финансирует школьное питание в размере 1 евро в день и Таллинн в размере 56 центов. С 1 сентября 2022 года Таллинн повысил финансирование школьного питания на 22 цента в день.

Со стороны это повышение выглядит небольшим, но если умножить цену на количество таллиннских школьников и на количество учебных дней, то получается значительная цифра, не всегда посильная местному самоуправлению.

В последний раз размер государственного пособия на школьное питание увеличился в 2018 году, когда оно выросло до 1 евро на ученика в день. Чтобы в разгар инфляции и ценового бума продолжать обеспечивать детей вкусной и здоровой пищей, эту сумму необходимо увеличить как минимум до 2 евро.

Если государство решит не увеличивать стоимость школьного питания может произойти две ситуации, а могут и вместе. Первое – упадет качество и вкус еды. Сейчас, во времена рекордной инфляции поставщикам школьного питания придется экономить и покупать самые дешевые продукты. Второе – местные самоуправления начнут брать деньги на школьное питание с родителей, у которых наверняка сейчас достаточно прочих расходов.

Это мы сейчас видим на примере Тарту, где больше нет бесплатных школьных обедов: теперь во втором городе Эстонии родители платят за обеды для своих детей по 35 центов в день. Вице-мэр Тарту Леммит Каплински обосновал изменения тем, что цены на продукты выросли настолько, что предложить детям разнообразный обед без финансовой поддержки родителей невозможно.

Молодежное городское собрание Таллинна совместно с другими молодежными волостными и городскими собраниями, а также политическими молодежными организациями выступило с предложением повысить стоимость школьного обеда, финансируемого государством до 2 евро. Таким образом возрастет не только качество школьного питания, но и поставщики смогут предложить ученикам более разнообразные и вкусные обеды.