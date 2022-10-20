СЕГОДНЯ | „Левадия“ сыграет против „Пайде“ в свой день рождения

Экс-чемпион Эстонии „Левадия“ за 32 тура набрала 75 очков и уверенно занимает второе место в турнирной таблице. „Пайде“ с 58 очками делит третье и четвёртое место с „Нымме Калью“.

Если для „Левадии“ уже всё решилось, команда завершит сезон с серебряными медалями чемпионата Эстонии, то для „Пайде“ от последних туров первенства зависит очень многое. Обладатель третьего места в чемпионате в следующем сезоне будет участвовать в еврокубках, а команде, занявшей четвёртое место, придется ждать финального матча кубка страны, который обычно проходит в конце мая. Поэтому для „Пайде“ каждая из оставшихся игр это мини-финал.

Первый серьёзный тест команда пройдёт сегодня на А. Ле Кок арене в гостях у „Левадии“. Для „Левадии“ же эта игра будет иметь свою особую важность, ведь именно в этот день клуб отметит свой 24-й день рождения.

Исполняющий обязанности главного тренера Никита Андреев: „С „Пайде“ не бывает легких игр. Это очень сильная и организованная команда, которая сейчас борется за место в еврокубках. Жду красивый и захватывающий игры!“

„Левадии“ в предстоящей встрече не помогут: Милан Митрович, Илья Антонов и Максимилиано Угге из-за дисквалификации.

