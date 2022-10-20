„Левадия“ сыграет против „Пайде“ в свой день рождения

Экс-чемпион Эстонии „Левадия“ за 32 тура набрала 75 очков и уверенно занимает второе место в турнирной таблице. „Пайде“ с 58 очками делит третье и четвёртое место с „Нымме Калью“.

В этом сезоне „Левадия“ и „Пайде“ играли между собой уже трижды. В середине апреля и в середине мая с минимальным счётом 1:0 победу одерживала столичная команда, а 31 августа была зафиксирована боевая ничья 0:0

Если для „Левадии“ уже всё решилось, команда завершит сезон с серебряными медалями чемпионата Эстонии, то для „Пайде“ от последних туров первенства зависит очень многое. Обладатель третьего места в чемпионате в следующем сезоне будет участвовать в еврокубках, а команде, занявшей четвёртое место, придется ждать финального матча кубка страны, который обычно проходит в конце мая. Поэтому для „Пайде“ очень важно в конце сезона обойти „Нымме Калью“.

Первый серьёзный тест команда пройдёт уже в это воскресение, в 17:15 на А. Ле Кок арене в гостях у „Левадии“. Для „Левадии“ же эта игра будет иметь свою особую важность, ведь именно в этот день клуб отметит свой 24-й день рождения.

По этому случаю на парковке перед А. Ле Кок ареной за два часа до начала игры будет открыта фестивальная зона, где каждый желающий сможет найти себе развлечение. На месте можно будет принять участие в различных играх, таких как спайкбол, футдартс, снукбол, удары на точность. Также будет представлено множество настольных игр и многое другое!

Кульминацией всех развлечений станет битва двух топ-команд эстонского футбола – „Левадии“ и городской команды „Пайде“. Матч состоится уже в воскресенье 23 октября в 17:15 на А. Ле Кок арене. Билеты на игру можно приобрести в Piletitasku.