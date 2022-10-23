ФОТО | „Пайде“ справились с давлением „Левадии“ и одержали тяжелую победу в дополнительное время

Первый тайм прошел в равной борьбе, „Левадия“ немного больше доминировала в начале тайма, а „Пайде“ в конце.

Во втором тайме мячом в основном владела „Левадия“, но на 51-й минуте Рооснупп допустил серьезную ошибку, уступив мяч Гомису, который перекинул мяч через Валнера и открыл счет в матче. На 74-й минуте Лилиу после неразберихи в штрафной счет сравнял 1:1. „Левадия“ создала несколько опасных моментов и была близка к победе, но в добавленное ко второму тайму время, Тур прострелил с правого фланга, и Пихт установил окончательный счет в матче, 1:2 в пользу „Пайде“.

„Пайде“ были под давлением почти весь второй тайм, но одержали победу в дополнительное время и снова поднялся в турнирной таблице на третье место, опережая „Нымме Калью“, которые потеряли очки в Нарве (0:0), на 2 очка.

До матча:

Экс-чемпион Эстонии „Левадия“ за 32 тура набрала 75 очков и уверенно занимает второе место в турнирной таблице. „Пайде“ с 58 очками делит третье и четвёртое место с „Нымме Калью“.

Если для „Левадии“ уже всё решилось, команда завершит сезон с серебряными медалями чемпионата Эстонии, то для „Пайде“ от последних туров первенства зависит очень многое. Обладатель третьего места в чемпионате в следующем сезоне будет участвовать в еврокубках, а команде, занявшей четвёртое место, придется ждать финального матча кубка страны, который обычно проходит в конце мая. Поэтому для „Пайде“ каждая из оставшихся игр это мини-финал.

Первый серьёзный тест команда пройдёт сегодня на А. Ле Кок арене в гостях у „Левадии“. Для „Левадии“ же эта игра будет иметь свою особую важность, ведь именно в этот день клуб отметит свой 24-й день рождения.

Исполняющий обязанности главного тренера Никита Андреев: „С „Пайде“ не бывает легких игр. Это очень сильная и организованная команда, которая сейчас борется за место в еврокубках. Жду красивый и захватывающий игры!“

„Левадии“ в предстоящей встрече не помогут: Милан Митрович, Илья Антонов и Максимилиано Угге из-за дисквалификации.

