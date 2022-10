Правда ли, что недавно берлинский парк Тиргартен вырубили на дрова?

Тиргартен упоминается в тексте всего один раз: „In Berlin, the crisis creates unsettling echoes of the desolation following World War II. With fuel in short supply, residents chopped down nearly all the trees in the central Tiergarten park for heating“. Перевести это можно так: „В Берлине кризис навевает тревожные воспоминания о разрухе после Второй мировой войны. Поскольку топлива не хватало, жители срубили на дрова почти все деревья в центральном парке Тиргартен“. То есть речь идёт не о 2022 годе, а о послевоенном времени. Более того, в статье отмечается, что „сейчас берлинцы на такие крайности не идут“.