ВИДЕО | В Эстонию прибыло 37 672 украинских беженца - 2,7% от всего населения страны(64)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвовали министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр финансов Аннели Аккерманн, министр культуры Пирет Хартман, министр государственного управления Рийга Солман и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Урмас Рейнсалу сообщил, что к призыву Эстонии ввести санкции против Ирана присоединился ряд стран и на сегодняшний день уже принято решение: одно юридическое лицо и ряд физических лиц попадут под новый пакет санкций из-за войны в Украине. Рейнсалу объяснил, что страны, которые напрямую или косвенно помогают российской агрессии против Украины, должны ответить за это посредством санкций.
Он добавил, что в понедельник в Таллинн прибудет белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская.
Пирет Хартман надеется, что правительство придет к компромиссу насчет компенсации больничного со второго дня уже к следующей неделе. Также вырастет фонд компенсации авторов, предназначенный для поддержки писателей, добавила она. Он составит 400 000 евро.
Сигне Рийсало отметила, что на данный момент в Эстонии запросили международную защиту 37 672 военных беженцев, что составляет 2,7% от населения страны. Эстония на третьем месте по приему беженцев из Украины, впереди лишь Польша и Чехия. Рийсало отметила, что около 40% взрослых людей были пристроены на работу.
Что касается расходов, то компенсации и пособия украинцам в этом году составляют лишь 0,4% от всех расходов на социальную защиту.
Рийсалу напомнила, что дети а также пенсионеры, получающие пенсию по старости, получат в ноябре дополнительно по 50 евро.