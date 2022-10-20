ВИДЕО | В Эстонию прибыло 37 672 украинских беженца - 2,7% от всего населения страны

Урмас Рейнсалу сообщил, что к призыву Эстонии ввести санкции против Ирана присоединился ряд стран и на сегодняшний день уже принято решение: одно юридическое лицо и ряд физических лиц попадут под новый пакет санкций из-за войны в Украине. Рейнсалу объяснил, что страны, которые напрямую или косвенно помогают российской агрессии против Украины, должны ответить за это посредством санкций.

Он добавил, что в понедельник в Таллинн прибудет белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская.

Пирет Хартман надеется, что правительство придет к компромиссу насчет компенсации больничного со второго дня уже к следующей неделе. Также вырастет фонд компенсации авторов, предназначенный для поддержки писателей, добавила она. Он составит 400 000 евро.

Сигне Рийсало отметила, что на данный момент в Эстонии запросили международную защиту 37 672 военных беженцев, что составляет 2,7% от населения страны. Эстония на третьем месте по приему беженцев из Украины, впереди лишь Польша и Чехия. Рийсало отметила, что около 40% взрослых людей были пристроены на работу.

Что касается расходов, то компенсации и пособия украинцам в этом году составляют лишь 0,4% от всех расходов на социальную защиту.

Рийсалу напомнила, что дети а также пенсионеры, получающие пенсию по старости, получат в ноябре дополнительно по 50 евро.