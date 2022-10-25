Российские студенты после встречи с депутатами Рийгикогу: мы хотим получить эстонское гражданство

Представители комиссии отметили, что студенты, участвовавшие во встрече, очень хорошо говорили по-эстонски. Студенты пояснили, что многие из них освоили язык всего за год благодаря специальной программе погружения. Некоторые из участников встречи учатся на преподавателей эстонского языка, а кто-то из них уже работают в школах. Также многие студенты работают молодёжными работниками и IT-специалистами. Некоторые студенты также рассказали о своей принадлежности к национальным меньшинствам — среди них есть татары, карелы, чеченцы, удмурты.

Поскольку в Комитет по иностранным делам поступило коллективное обращение в связи с угрозой депортации студентов из Эстонии, представители Иностранной комиссии планируют вернуться к этой теме уже в ноябре. Они также предложили авторам петиции участие в заседании Рийгикогу по её рассмотрению.

Участники встречи поделились своими впечатлениями. Адам Алидибиров, студент второго курса по специальности Разработка инфотехнологических систем, говорит: „Когда нам написали, что были бы рады встретиться, я тоже обрадовался, потому что одно дело это просто читать петицию и делать выводы, основываясь на тексте, а другое — встретиться с людьми, за ней стоящими. Проблемы, затрагиваемые в петиции, носят не только экономический и политический характер, это, прежде всего, трагедия для каждого студента, живущего в Эстонии с российским паспортом. Поэтому здорово, что они нашли возможность встретиться с нами, узнать нас поближе и убедиться в правдивости того, что написано в петиции. Когда они узнали, что я из Чечни, меня спрашивали о том, знаю ли я, что Джохар Дудаев, первый президент ЧРИ, жил в Тарту и спрашивали о том, как сейчас обстоят дела в Чечне и каковы там настроения. Было приятно, что о тех событиях ещё помнят“.