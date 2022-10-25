Российские студенты после встречи с депутатами Рийгикогу: мы хотим получить эстонское гражданство(26)
13 октября в Нарвском колледже Тартуского университета прошла встреча представителей Комиссии по иностранным делам Рийгикогу и студентов из России, которым после окончания учёбы грозит депортация из Эстонии.
Представители комиссии отметили, что студенты, участвовавшие во встрече, очень хорошо говорили по-эстонски. Студенты пояснили, что многие из них освоили язык всего за год благодаря специальной программе погружения. Некоторые из участников встречи учатся на преподавателей эстонского языка, а кто-то из них уже работают в школах. Также многие студенты работают молодёжными работниками и IT-специалистами. Некоторые студенты также рассказали о своей принадлежности к национальным меньшинствам — среди них есть татары, карелы, чеченцы, удмурты.
Поскольку в Комитет по иностранным делам поступило коллективное обращение в связи с угрозой депортации студентов из Эстонии, представители Иностранной комиссии планируют вернуться к этой теме уже в ноябре. Они также предложили авторам петиции участие в заседании Рийгикогу по её рассмотрению.
Участники встречи поделились своими впечатлениями. Адам Алидибиров, студент второго курса по специальности Разработка инфотехнологических систем, говорит: „Когда нам написали, что были бы рады встретиться, я тоже обрадовался, потому что одно дело это просто читать петицию и делать выводы, основываясь на тексте, а другое — встретиться с людьми, за ней стоящими. Проблемы, затрагиваемые в петиции, носят не только экономический и политический характер, это, прежде всего, трагедия для каждого студента, живущего в Эстонии с российским паспортом. Поэтому здорово, что они нашли возможность встретиться с нами, узнать нас поближе и убедиться в правдивости того, что написано в петиции. Когда они узнали, что я из Чечни, меня спрашивали о том, знаю ли я, что Джохар Дудаев, первый президент ЧРИ, жил в Тарту и спрашивали о том, как сейчас обстоят дела в Чечне и каковы там настроения. Было приятно, что о тех событиях ещё помнят“.
Ольга Мирина, студентка третьего курса по специальности Языки и многоязычие в школе комментирует встречу так: „После встречи с комиссией, если честно, у меня больше надежды на то, что у нас получится остаться в Эстонии. Члены комиссии отнеслись к нашей ситуации с пониманием, сообщили, что считают подход „всех под одну гребёнку“ неверным, и что каждый случай следует рассматривать отдельно. Они спрашивали, кто из нас хотел бы связать свою жизнь с Эстонией и получить гражданство, и, кажется, количество поднятых рук (а многие поднимали сразу две руки) их удивило. Мне кажется, что у нас получилось объяснить, что многие из нас приехали не просто учиться, а в поисках нового дома — оставив родных, друзей и старые жизни за границей. И Эстония, которая так тепло нас приняла, действительно быстро стала нашим домом. Мы строили планы на далёкое будущее, раздумывали, какая жизнь нас здесь ждёт через десять, двадцать лет. После введения санкций нас испугала не только перспектива возвращения в Россию (этого мы всё равно бы не сделали), а риск потерять дом, страну, с которой мы осознанно связали свою жизнь, уехать в неизвестность, не зная, получится ли сюда вернуться когда-то“.
По итогам встречи, представитель Иностранной комиссии Марко Михкельсон указывает, что правительство должно принять очень взвешенное решение в отношении видов на жительство, которое учитывает биографию каждого человека. Он подчёркивает, что был бы сделан глупый шаг, если бы пришлось депортировать людей, которые результатами своей учёбы и в публично высказанном отношении к войне показали верность позиции Эстонии. Марко Михкельсон отметил, что на вопрос о том, кто хотел бы подать заявление на получение эстонского гражданства, если это было бы возможно, большинство подняло две руки.