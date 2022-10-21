При длительном отключении электричества пострадают жители верхних этажей

После того, как премьер-министр Кая Каллас предупредила о возможности отключения Россией энергосистемы Калининградской области от российско-белорусской электросистемы, в которую до сих пор входят и страны Балтии, региональные кризисные комиссии собрались на совместное заседание. Через день собралась кризисная комиссия Таллинна, чтобы обсудить все возможные сценарии на случай отключения электроэнергии.

В Таллинне троллейбусы и трамваи заменят автобусами. Судя по всему, они будут ходить реже, чем обычно, но ситуации, при которой в Тонди нельзя будет добраться на общественном транспорте из центра города, не возникнет. На крупных перекрестках будет работать регулировщик движения. Было объявлено, что десинхронизация с энергосистемой России может оставить домохозяйства без электричества на срок до 12 часов. В Таллинне есть места эвакуации, куда люди могут пойти погреться в случае необходимости. Это спортивные залы, школьные здания и крупные учреждения культуры.