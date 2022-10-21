21.10.2022, 12:46
При длительном отключении электричества пострадают жители верхних этажей(26)
Познакомьтесь с соседями снизу, просить о помощи придется именно их
ФОТО: | Delfi Meedia
Бдительные квартирные товарищества покупают собственные генераторы на случай перебоев в подаче электроэнергии, - пишет Eesti Päevaleht.
После того, как премьер-министр Кая Каллас предупредила о возможности отключения Россией энергосистемы Калининградской области от российско-белорусской электросистемы, в которую до сих пор входят и страны Балтии, региональные кризисные комиссии собрались на совместное заседание. Через день собралась кризисная комиссия Таллинна, чтобы обсудить все возможные сценарии на случай отключения электроэнергии.