Новости Эстонии
21.10.2022, 12:46

При длительном отключении электричества пострадают жители верхних этажей

 (26)
Познакомьтесь с соседями снизу, просить о помощи придется именно их
Член правления квартирного товарищества Койду, 7 Нелли Янсон подтверждает, что в случае отключения электричества на генераторе дом продержится три-четыре дня, а дальше, возможно, на помощь придет государство.
Член правления квартирного товарищества Койду, 7 Нелли Янсон подтверждает, что в случае отключения электричества на генераторе дом продержится три-четыре дня, а дальше, возможно, на помощь придет государство.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Бдительные квартирные товарищества покупают собственные генераторы на случай перебоев в подаче электроэнергии, - пишет Eesti Päevaleht.

После того, как премьер-министр Кая Каллас предупредила о возможности отключения Россией энергосистемы Калининградской области от российско-белорусской электросистемы, в которую до сих пор входят и страны Балтии, региональные кризисные комиссии собрались на совместное заседание. Через день собралась кризисная комиссия Таллинна, чтобы обсудить все возможные сценарии на случай отключения электроэнергии.

В Таллинне троллейбусы и трамваи заменят автобусами. Судя по всему, они будут ходить реже, чем обычно, но ситуации, при которой в Тонди нельзя будет добраться на общественном транспорте из центра города, не возникнет. На крупных перекрестках будет работать регулировщик движения. Было объявлено, что десинхронизация с энергосистемой России может оставить домохозяйства без электричества на срок до 12 часов. В Таллинне есть места эвакуации, куда люди могут пойти погреться в случае необходимости. Это спортивные залы, школьные здания и крупные учреждения культуры.

Оставить комментарий Читать комментарии (26)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии