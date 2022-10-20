Теннис
20.10.2022, 09:39

Серена Уильямс: я не на пенсии. Шансы на то, что я вернусь, очень высоки

 
ФОТО: ANGELA WEISS | Scanpix

23-кратная чемпионка турниров „Большого шлема“ в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс снова заявила о том, что она может вернутся на корт.

„Я не на пенсии. Шансы на то, что я вернусь очень высоки. Вы можете прийти ко мне домой и увидеть, у меня есть корт“, — приводит слова Уильямс Sportskeeda. Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах „Большого шлема“, что является рекордом для женского тенниса.

Серена Уильямс оказалась второй в топе самых востребованных спортсменов.

Источник - Чемпионат

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