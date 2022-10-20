Законопроект о семейных пособиях прошел первое чтение. Что нас ждет

„Рост стоимости жизни затрагивает всех жителей Эстонии. Важно поддержать способность семей с детьми справляться с ситуацией, а также сделать все возможное, чтобы люди, которые в непростое время планируют прибавление в семье, чувствовали себя увереннее, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – При этом необходимо признать, что одних пособий недостаточно. Когда семья планирует пополнение, для нее не менее важна безопасность среды, в которой растут дети, и то, что рядом с домом можно получить необходимые социальные услуги“.

Законопроект открывает возможность для реализации согласованного в программе мероприятий правительства Республики, направленных на улучшение социально-экономического положения семей с детьми. С 1 января 2023 года:

• пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителя-одиночки вырастет до 80 евро в месяц

• пособие для семей с 3-6 детьми составит 600 евро, а с 7 и более детьми 800 евро в месяц

• пособие многодетным семьям, постепенно уменьшаясь, будет выплачиваться до достижения младшим ребенком 24-летнего возраста.

Повышение семейных пособий в 2023 году обойдется почти в 164 миллиона евро, к которым добавятся расходы на ИТ-разработки и дополнительные затраты на рабочую силу в размере почти 1,7 миллиона евро. К 2026 году дополнительные расходы на семейные пособия увеличатся почти до 226 миллионов евро. По оценкам министерства, общая сумма семейных пособий в государственном бюджете составит около 521 миллиона евро.