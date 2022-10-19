Сенсация! „Нымме Калью“ проиграли клубу из низшей лиги

В Кубке Эстонии по футболу состоялась большая сенсация, клуб из третий по силе лиги (первая Б лига) „Табасалу“, обыграл „Нымме Калью“, который занимает третье место в Высшей лиги Эстонии, со счётом 1:0 на глазах у 311 зрителей.

Единственный гол в матче был забит во время стандартного положения на последних минутах первого тайма, защитником Мяртеном Субка. На этих выходных „Калью“ обыграли „Флору“ в чемпионате Эстонии, а в прошлом сезоне обыграли „Табасалу“ со счетом 7:0 в кубке Эстонии.

„Хорошая пощечина нам. Нас опустили с небес на землю“, — заявил спортивный директор „Калью“ Арго Арбайтер, который сам стал вторым тренером после Кайдо Коппеля, после уволенного в воскресенье португальского тренера Эдди Кардозо.

Так что же случилось? „Табасалу забил один гол, мы не забили ни одного, хотя могли забить больше“, - ответил Арбайтер. „Нечего сказать. Не настроились на соперника должным образом. Мы дали себя обыграть. Комментарии здесь излишни“.

Арбайтер так описал гол: „Он был забит со стандарта. Нечего сказать, нет оправданий.

„Очевидно дело было в настрое. Если ты можешь обыграть чемпиона Эстонии более-менее слаженной игрой и думаешь, что на одной ноге обыграешь более слабого соперника. Ну нет! Как тренеры, мы, безусловно, могли бы лучше подготовить команду и их обыграть“, — добавил Арбайтер.

В среду в четвертьфинал вышли также йыхвиский „Феникс“, обыгравший ракверский „Тарвас“ со счетом 1:0, „Курессааре“, обыгравший тартусский „Калев“ со счетом 5:2, и футбольный клуб „Таллинн“, обыгравший „Тулевик“ из Вильянди со счетом 2:0. Ранее место в восьмерке лучших обеспечили: „Таммека“, „Флора“ и „Нарва Транс“.

Последний поединок 1/8 финала пройдет 2 ноября, в котором „Пайде“, выигравший в среду на выезде у „Нымме Юнайтед“ (4:0) в 1/16 финала, сыграет с молодежной командой таллиннского „Калева“.