В Эстонии участились случаи мошенничества при оформлении украинцев на работу

Злоумышленники появляются в чатах и соцсетях, где общаются между собой беженцы. Как правило, они предлагают работу с привлекательной зарплатой.

Например, в инспекцию обратилась женщина, которой пообещали работу в социальной сети Facebook и несколько раз брали деньги за оформление, пока женщина не поняла, что её обманывают и не обратилась в Трудовую инспекцию.

Кононенко напомнила, что если с кого-то взяли деньги за трудоустройство и трудоустроили, то стоит обратиться в Трудовую инспекцию, так как это незаконно. Если взяли деньги и не трудоустроили, тогда нужно обратиться в полицию.

Если при норме 170 часов в месяц кто-то работает 300-350 часов и постоянно находитесь под давлением, и его откровенно эксплуатируют, то нужно обратиться в отдел помощи жертвам Департамента социального страхования.