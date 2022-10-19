В Эстонии участились случаи мошенничества при оформлении украинцев на работу(9)
Консультант Трудовой инспекции Мирослава Кононенко назвала в эфире Радио 4 три проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются обманутые украинские беженцы в Эстонии. Это обещанные, но невыплаченные зарплаты, выплаченные, но меньше обещанного, и какие-либо проблемы с трудовым договором, пишет rus.err.
Злоумышленники появляются в чатах и соцсетях, где общаются между собой беженцы. Как правило, они предлагают работу с привлекательной зарплатой.
Например, в инспекцию обратилась женщина, которой пообещали работу в социальной сети Facebook и несколько раз брали деньги за оформление, пока женщина не поняла, что её обманывают и не обратилась в Трудовую инспекцию.
Кононенко напомнила, что если с кого-то взяли деньги за трудоустройство и трудоустроили, то стоит обратиться в Трудовую инспекцию, так как это незаконно. Если взяли деньги и не трудоустроили, тогда нужно обратиться в полицию.
Если при норме 170 часов в месяц кто-то работает 300-350 часов и постоянно находитесь под давлением, и его откровенно эксплуатируют, то нужно обратиться в отдел помощи жертвам Департамента социального страхования.