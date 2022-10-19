ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (238-й день) | В Херсоне начали перемещать жителей на левый берег Днепра
Предлагаем вашему вниманию подборку главных военных событий уходящего дня.
Греция передает Украине советские бронемашины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Греция начала процесс передачи Киеву партии бронетранспортеров советского производства БМП-1. Договоренность об этом была достигнута еще летом, однако передача затянулась и началась только сейчас, подтвердил Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Евросоюз согласовал санкции против иранцев за поставки дронов России
Страны Евросоюза согласовали на уровне послов в Брюсселе санкции против иранцев за поставки боевых дронов России. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники среди европейских дипломатов, что санкции будут введены против восьми персон и фирм.
Израиль по-прежнему не хочет давать Украине оружие, но поможет с системой оповещения
Министр обороны Израиля Бени Ганц в среду сказал, что Израиль по-прежнему не намерен поставлять Украине оружие, но поможет ей усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении.
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях и средний уровень реагирования в отдельных регионах
Военное положение указом Путина введено на оккупированных Россией украинских территориях - в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях (ни одну из них Россия не контролирует полностью). Согласно федеральному закону, вводятся следующие меры:
усиление охраны общественного порядка, охраны военных и специальных объектов;
эвакуация людей на более безопасные территории и эвакуация объектов хозяйственного и социального значения;
введение особого режима въезда;
граждане могут привлекаться для выполнения работ для нужд обороны, по восстановлению объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов;
введение комендантского часа;
изъятие у граждан и организаций имущества, необходимого для нужд обороны, с выплатой его стоимости.
Кроме того, указом Путина на захваченных областях вводится территориальная оборона.
В Киеве отопление включат 20 октября - несмотря на обстрелы энергосистемы
Завтра в Киеве начнется отопительный сезон, сообщил мэр Виталий Кличко. Решение принято несмотря на то, что в последние недели российские войска обстреливают энергетическую инфраструктуру по всей Украине, в том числе в столице. Начать отопительный сезон решили в связи с предстоящим похолоданием и необходимостью экономить электроэнергию.
В оккупированном Мариуполе снесли мемориал голодомору
В Мариуполе, захваченном российскими военными, оккупационные власти демонтировали памятник жертвам голодомора. Памятник был установлен в 2004 году. На нем изображены перетянутые лентой колосья и колючая проволока – символ ГУЛАГа. Монумент был установлен в память жертв голодомора и политических репрессий.
Глава Еврокомиссии: атаки России на электростанции и инфраструктуру Украины - это военные преступления
Российские ракетные удары и атаки дронами электростанций и другой инфраструктуры в Украине являются актами террора, равносильными военным преступлениям, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В Херсоне начали перемещать жителей на левый берег Днепра
В Херсоне началось „организованное перемещение“ жителей с правого на левый берег Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на оккупационные власти региона. Там сейчас развернуты пункты временного размещения. Ранее оккупационные власти Херсонской области говорили о том, что планируют переместить 50-60 тысяч жителей на левый берег Днепра и в регионы России.
Обстрелы продолжаются
В течение дня Киевская, Ивано-Франковская и Винницкая области Украины подверглись обстрелам. В Ивано-Франковской области удары были нанесены по Бурштынской ТЭС;