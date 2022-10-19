ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (238-й день) | В Херсоне начали перемещать жителей на левый берег Днепра

Греция передает Украине советские бронемашины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Греция начала процесс передачи Киеву партии бронетранспортеров советского производства БМП-1. Договоренность об этом была достигнута еще летом, однако передача затянулась и началась только сейчас, подтвердил Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Евросоюз согласовал санкции против иранцев за поставки дронов России

Страны Евросоюза согласовали на уровне послов в Брюсселе санкции против иранцев за поставки боевых дронов России. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на свои источники среди европейских дипломатов, что санкции будут введены против восьми персон и фирм.

Израиль по-прежнему не хочет давать Украине оружие, но поможет с системой оповещения

Министр обороны Израиля Бени Ганц в среду сказал, что Израиль по-прежнему не намерен поставлять Украине оружие, но поможет ей усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении.

Путин ввел военное положение на оккупированных территориях и средний уровень реагирования в отдельных регионах

Военное положение указом Путина введено на оккупированных Россией украинских территориях - в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях (ни одну из них Россия не контролирует полностью). Согласно федеральному закону, вводятся следующие меры:

усиление охраны общественного порядка, охраны военных и специальных объектов;

эвакуация людей на более безопасные территории и эвакуация объектов хозяйственного и социального значения;

введение особого режима въезда;

граждане могут привлекаться для выполнения работ для нужд обороны, по восстановлению объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов;

введение комендантского часа;

изъятие у граждан и организаций имущества, необходимого для нужд обороны, с выплатой его стоимости.

Кроме того, указом Путина на захваченных областях вводится территориальная оборона.

В Киеве отопление включат 20 октября - несмотря на обстрелы энергосистемы