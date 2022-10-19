Новости Эстонии
19.10.2022, 22:10

Урмас Рейнсалу о решении Путина ввести военное положение на территории Украины: это неприемлемо

 
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал указ Владимира Путина о введении Военного положения на оккупированных территориях Украины.

„Мы наблюдаем очередную эскалацию шагов в войне против Украины со стороны Путина. Решение руководства России ввести военное положение на незаконно аннексированных территориях Украины неприемлемо, и Эстония решительно осуждает такие шаги. Это очередная отчаянная попытка сохранить свои, расшатанные украинской армией, позиции в Украине.“ - сказал Рейнсалу.

Сегодня президент России Владимир Путин ввел военное положение на частично оккупированных украинских территориях - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ряде южных регионов России, а также в аннексированном Крыму и Севастополе был введен средний уровень реагирования.

Согласно федеральному закону, вводятся следующие меры:

  • усиление охраны общественного порядка, охраны военных и специальных объектов;

  • эвакуация людей на более безопасные территории и эвакуация объектов хозяйственного и социального значения;

  • введение особого режима въезда;

  • граждане могут привлекаться для выполнения работ для нужд обороны, по восстановлению объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов;

  • введение комендантского часа;

  • изъятие у граждан и организаций имущества, необходимого для нужд обороны, с выплатой его стоимости.

Кроме того, указом Путина на захваченных областях вводится территориальная оборона.

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