Урмас Рейнсалу о решении Путина ввести военное положение на территории Украины: это неприемлемо

„Мы наблюдаем очередную эскалацию шагов в войне против Украины со стороны Путина. Решение руководства России ввести военное положение на незаконно аннексированных территориях Украины неприемлемо, и Эстония решительно осуждает такие шаги. Это очередная отчаянная попытка сохранить свои, расшатанные украинской армией, позиции в Украине.“ - сказал Рейнсалу.

Сегодня президент России Владимир Путин ввел военное положение на частично оккупированных украинских территориях - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ряде южных регионов России, а также в аннексированном Крыму и Севастополе был введен средний уровень реагирования.

Согласно федеральному закону, вводятся следующие меры:

усиление охраны общественного порядка, охраны военных и специальных объектов;

эвакуация людей на более безопасные территории и эвакуация объектов хозяйственного и социального значения;

введение особого режима въезда;

граждане могут привлекаться для выполнения работ для нужд обороны, по восстановлению объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов;

введение комендантского часа;

изъятие у граждан и организаций имущества, необходимого для нужд обороны, с выплатой его стоимости.

Кроме того, указом Путина на захваченных областях вводится территориальная оборона.