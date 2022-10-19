Урмас Рейнсалу о решении Путина ввести военное положение на территории Украины: это неприемлемо
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал указ Владимира Путина о введении Военного положения на оккупированных территориях Украины.
„Мы наблюдаем очередную эскалацию шагов в войне против Украины со стороны Путина. Решение руководства России ввести военное положение на незаконно аннексированных территориях Украины неприемлемо, и Эстония решительно осуждает такие шаги. Это очередная отчаянная попытка сохранить свои, расшатанные украинской армией, позиции в Украине.“ - сказал Рейнсалу.
Сегодня президент России Владимир Путин ввел военное положение на частично оккупированных украинских территориях - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ряде южных регионов России, а также в аннексированном Крыму и Севастополе был введен средний уровень реагирования.
Согласно федеральному закону, вводятся следующие меры:
усиление охраны общественного порядка, охраны военных и специальных объектов;
эвакуация людей на более безопасные территории и эвакуация объектов хозяйственного и социального значения;
введение особого режима въезда;
граждане могут привлекаться для выполнения работ для нужд обороны, по восстановлению объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов;
введение комендантского часа;
изъятие у граждан и организаций имущества, необходимого для нужд обороны, с выплатой его стоимости.
Кроме того, указом Путина на захваченных областях вводится территориальная оборона.