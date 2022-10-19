Какие последствия для граждан РФ и „серопаспортников“ влечет признание режима в России террористическим? Отвечает МВД

Вчера Рийгикогу принял заявление, в котором режим в России признан террористическим. Издание Forte обратилось в Министерство внутренних дел с просьбой прокомментировать: какие юридические последствия повлечет решение эстонского парламента в плане пограничного контроля, а также в целом для живущих здесь граждан Росссии и работающих в Эстонии российских коммерческих объединений и организаций.