19.10.2022, 18:23
Какие последствия для граждан РФ и „серопаспортников“ влечет признание режима в России террористическим? Отвечает МВД(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера Рийгикогу принял заявление, в котором режим в России признан террористическим. Издание Forte обратилось в Министерство внутренних дел с просьбой прокомментировать: какие юридические последствия повлечет решение эстонского парламента в плане пограничного контроля, а также в целом для живущих здесь граждан Росссии и работающих в Эстонии российских коммерческих объединений и организаций.
МВД Эстонии заверило: признание России террористическим государством не повлечет за собой каких-либо последствий при пересечении границы или для живующих в Эстонии граждан РФ.
„Вчерашнее заявление Рийгикогу автоматически не влечет последствий“, - таков был короткий ответ от вице-канцлера МВД по внутренней безопасности Вейко Коммусаара.