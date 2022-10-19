В субботу на озере Харку состоятся первые в этом сезоне соревнования по зимнему плаванию

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, он искренне рад что бассейн под открытым небом на озере Харку используется и после окончания пляжного сезона. С каждым годом плавание зимой становится все более популярным и количество моржей растет. Этап зимнего плавания, который пройдет на озере Харку - спортивное мероприятие, которое популяризирует закаливание холодной водой, а также вносит в это спортивный азарт. После соревнований всех участников на берегу озера Харку ждет теплая баня“, - сказал старейшина и пригласила всех заинтересованных принять участие в соревнованиях и попробовать свои силы в этом виде.

Член организационной команды первого этапа по зимнему плаванию на озере Харку Эркки Касенурм сказал, что мероприятие, которое пройдет в бассейне под открытым небом на озере Харку, объединяет как любителей зимнего плавания со всей Эстонии. Цель мероприятия - предложить любителям зимнего плавания спортивное развлечение и популяризировать закаливание“, - сказал Касенурм и добавил, что дистанция для соревнований будет посильной всем любителям зимнего плавания, на месте будут руководители, которые, при необходимости, помогут участникам адаптироваться к соревнованиям.

Дистанция этапа по зимнему плаванию на озере Харку 25 метров свободным стилем 50 метров брассом и 25 метров кролем. Зачет пройдет по возрастным группам отдельно среди мужчин и женщин. В каждом виде будут награждены победителе в своей возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин. Плата за участие в соревнованиях 10 евро за каждый вид. Регистрация по льготной цене доступна до 21 октября 2022. Руководство и информация по регистрации можно найти по ссылке https://bit.ly/3T9FOuy . Этап зимнего плавания на озере Харку является предварительным соревнованием перед фестивалем зимнего плавания Iceswim Festival, который пройдёт 2 и 3 декабря в адмиралтейском бассейне.

Этап зимнего плавания на озере Харку организует MTÜ Uju talvel, мероприятие поддерживает управа района Хааберсти.