Экономика
19.10.2022, 17:26

Решено! С ноября на универсальную услугу смогут перейти и малые предприятия

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Рийгикогу принял законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии, который позволит с ноября приобретать электричество в рамках универсальной услуги электроснабжения при условии годового потребления до одного гигаватт-часа также микро- и малым предприятиям.

Микропредприятиями считаются коммерческие объединения, где работают менее 10 человек, а годовой оборот не превышает 2 млн евро. Малым предприятием считается коммерческое объединение с числом работников менее 50 и годовым оборотом, не превышающим 10 млн евро.

Универсальная услуга будет действовать с 1 ноября до конца 2023 года.

Что касается домашних потребителей, то их право пользоваться универсальной услугой электроснабжения была закреплена законом, принятым Рийгикогу 15 сентября. Поправки вступили в силу с 23 сентября.

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