Решено! С ноября на универсальную услугу смогут перейти и малые предприятия(2)
Рийгикогу принял законопроект о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии, который позволит с ноября приобретать электричество в рамках универсальной услуги электроснабжения при условии годового потребления до одного гигаватт-часа также микро- и малым предприятиям.
Микропредприятиями считаются коммерческие объединения, где работают менее 10 человек, а годовой оборот не превышает 2 млн евро. Малым предприятием считается коммерческое объединение с числом работников менее 50 и годовым оборотом, не превышающим 10 млн евро.
Универсальная услуга будет действовать с 1 ноября до конца 2023 года.
Что касается домашних потребителей, то их право пользоваться универсальной услугой электроснабжения была закреплена законом, принятым Рийгикогу 15 сентября. Поправки вступили в силу с 23 сентября.