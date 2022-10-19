МНЕНИЕ | Россия признала войну — войной
Введя военное положение на части территории, которую Россия считает своей, Владимир Путин наконец признал, что ведет войну в Украине и закончил историю так называемой „специальной военной операции“. Сколько продлится и чем закончится война, не знает никто. Скорее всего, военное положение постепенно расползётся по всей стране, которая долго будет жить в мобилизованном режиме, пишет в колонке для RusDelfi журналист Сергей Ковальченко.
Президент России Владимир Путин своим указом ввел с 20 октября 2022 года военное положение в четырёх аннексированных Россией украинских регионах - Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Там будет введен комендантский час, возможен арест без суда на 30 суток, изъятие автомобилей на нужды армии, принудительное выселение жителей из зоны боевых действий, интернирование иностранцев и установление блок-постов. Еще в восьми приграничных регионах – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях вводится так называемый „средний уровень реагирования“ - военное положение Light с усилением контроля и режима безопасности. Уровень повышенной готовности, как во времена пандемии COVID-19, вводится в регионах Центрального федерального округа, куда входит Москва, и Южного федерального округа, кроме регионов, где введено военное положение. Всего военные ограничения коснутся 26 регионов России. Повышенная готовность предполагает проверки документов на транспорте и запрет любых массовых мероприятий.