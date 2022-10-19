МНЕНИЕ | Россия признала войну — войной

Президент России Владимир Путин своим указом ввел с 20 октября 2022 года военное положение в четырёх аннексированных Россией украинских регионах - Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Там будет введен комендантский час, возможен арест без суда на 30 суток, изъятие автомобилей на нужды армии, принудительное выселение жителей из зоны боевых действий, интернирование иностранцев и установление блок-постов. Еще в восьми приграничных регионах – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях вводится так называемый „средний уровень реагирования“ - военное положение Light с усилением контроля и режима безопасности. Уровень повышенной готовности, как во времена пандемии COVID-19, вводится в регионах Центрального федерального округа, куда входит Москва, и Южного федерального округа, кроме регионов, где введено военное положение. Всего военные ограничения коснутся 26 регионов России. Повышенная готовность предполагает проверки документов на транспорте и запрет любых массовых мероприятий.

Объявляя о введении военного положения на части территорий России Владимир Путин поручил координацию регионов в сфере обеспечения безопасности мэру Москвы Сергею Собянину. Путин помнит, что Собянин проявил себя хорошим администратором в период борьбы с COVID-19. Тогда мэр Москвы первым из всех региональных руководителей посмел ввести локдаун, закрыл столицу, быстро построил новые больницы. Теперь Собянину придется заниматься выстраиванием новой системы безопасности в регионах, где вводится военное и „предвоенное“ положение. Дело в том, что Москва первая в России ввела в эксплуатацию так называемую „систему распознавания лиц“. Она доказала свою эффективность еще во время протестов против ареста Алексея Навального, когда никого не хватали на улицах, но потом точечно приходили домой, арестовывали по одному и сажали. Теперь главной задачей Собянина станет развёртывание „цифрового концлагеря“ для тотального контроля над населением, и Сергей Семенович должен это обеспечить.