Роналду возглавил список самых востребованных спортсменов года

Португальский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых востребованных рынком спортсменов мира в 2022 году по версии SportsPro.



Конкурентоспособность спортсменов оценивалась по трем компонентам — сила бренда, экономика и аудитория. Отмечается, что рейтинг основан не только на количестве подписчиков или охватах в социальных сетях, но также учитывает социальное влияние спортсмена, благотворительную деятельность и влияние на прибыль, пишет РБК.



Составители рейтинга проанализировали информацию о более 700 спортсменах.



Португальский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых востребованных рынком спортсменов мира в 2022 году по версии SportsPro.



Конкурентоспособность спортсменов оценивалась по трем компонентам — сила бренда, экономика и аудитория. Отмечается, что рейтинг основан не только на количестве подписчиков или охватах в социальных сетях, но также учитывает социальное влияние спортсмена, благотворительную деятельность и влияние на прибыль.



Составители рейтинга проанализировали информацию о более 700 спортсменах.

