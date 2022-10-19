Роналду возглавил список самых востребованных спортсменов года
Португальский футболист обошел в рейтинге как Серену Уильямс и Леброна Джеймса, так и давнего соперника Лионеля Месси.
Португальский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых востребованных рынком спортсменов мира в 2022 году по версии SportsPro.
Конкурентоспособность спортсменов оценивалась по трем компонентам — сила бренда, экономика и аудитория. Отмечается, что рейтинг основан не только на количестве подписчиков или охватах в социальных сетях, но также учитывает социальное влияние спортсмена, благотворительную деятельность и влияние на прибыль, пишет РБК.
Составители рейтинга проанализировали информацию о более 700 спортсменах.
Португальский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых востребованных рынком спортсменов мира в 2022 году по версии SportsPro.
Конкурентоспособность спортсменов оценивалась по трем компонентам — сила бренда, экономика и аудитория. Отмечается, что рейтинг основан не только на количестве подписчиков или охватах в социальных сетях, но также учитывает социальное влияние спортсмена, благотворительную деятельность и влияние на прибыль.
Составители рейтинга проанализировали информацию о более 700 спортсменах.
Топ-10 самых востребованных рынком спортсменов мира:
1. Криштиану Роналду (футбол);
2. Серена Уильямс (теннис);
3. Льюис Хэмилтон («Формула-1“);
4. Леброн Джеймс (баскетбол);
5. Лионель Месси (футбол);
6. Наоми Осака (теннис);
7. Вират Кохли (крикет);
8. Алекс Морган (футбол);
9. Сэм Керр (футбол);
10. Том Брэди (американский футбол).