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19.10.2022, 22:54

Роналду возглавил список самых востребованных спортсменов года

 
ФОТО: PHIL NOBLE | Scanpix

Португальский футболист обошел в рейтинге как Серену Уильямс и Леброна Джеймса, так и давнего соперника Лионеля Месси.

Португальский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых востребованных рынком спортсменов мира в 2022 году по версии SportsPro.

Конкурентоспособность спортсменов оценивалась по трем компонентам — сила бренда, экономика и аудитория. Отмечается, что рейтинг основан не только на количестве подписчиков или охватах в социальных сетях, но также учитывает социальное влияние спортсмена, благотворительную деятельность и влияние на прибыль, пишет РБК.

Составители рейтинга проанализировали информацию о более 700 спортсменах.

Португальский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых востребованных рынком спортсменов мира в 2022 году по версии SportsPro.

Конкурентоспособность спортсменов оценивалась по трем компонентам — сила бренда, экономика и аудитория. Отмечается, что рейтинг основан не только на количестве подписчиков или охватах в социальных сетях, но также учитывает социальное влияние спортсмена, благотворительную деятельность и влияние на прибыль.

Составители рейтинга проанализировали информацию о более 700 спортсменах.

Топ-10 самых востребованных рынком спортсменов мира:

1. Криштиану Роналду (футбол);

2. Серена Уильямс (теннис);

3. Льюис Хэмилтон («Формула-1“);

4. Леброн Джеймс (баскетбол);

5. Лионель Месси (футбол);

6. Наоми Осака (теннис);

7. Вират Кохли (крикет);

8. Алекс Морган (футбол);

9. Сэм Керр (футбол);

10. Том Брэди (американский футбол).

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