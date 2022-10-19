Норвежская полиция задержала сына соратника Путина за съемку дроном на Шпицбергене

По данным газеты, 47-летний мужчина — сын известного российского бизнесмена, близкого соратника президента РФ Владимира Путина. Он попал под санкции в 2014 году после аннексии Крыма, а в начале 2022 года он заявил, что решительно выступает против военного вторжения в Украину и никогда не голосовал за Путина, передает „Новая газета. Европа“.

Имена ни сына, ни бизнесмена издание не уточняет, однако, судя по описанию, предположительно, речь идет об Андрее Якунине, сыне бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

По данным Barents Observer, норвежские правоохранители задержали яхту Firebird. Она принадлежит Андрея Якунину. Источник „Новой газеты. Европа“ также подтвердил, что задержанный — сын Владимира Якунина Андрей.

18 октября судья окружного суда Западного Финнмарка постановил заключить задержанного мужчину на две недели под стражу.

В полиции заявили, что он имеет российское и британское гражданство. У него были изъяты два дрона и электронные устройства, они сейчас исследуются.

Это уже четвертый раз за неделю, когда полиция производит аресты по подозрению в незаконном использовании дронов или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии, отмечает The Barents Observer.

17 октября в Норвегии арестовали троих мужчин и одну женщину из России, которые фотографировали стратегические объекты. Помимо этого, 15 октября в аэропорту Тромсё в Норвегии задержали россиянина, у которого при себе был дрон, а 13 октября норвежская полиция задержала россиянина в городе Стурскуг из-за двух беспилотников в багаже.

Посольство России в Осло ранее предупредило своих граждан, прибывающих в Норвегию с туристическими целями, не брать с собой дорогостоящее фото- и видеооборудование, а также не фотографировать норвежскую инфраструктуру.

Норвегия ввела режим повышенной безопасности и готовности вокруг объектов, имеющих стратегическое значение. Несколько кораблей береговой охраны сейчас охраняют воды вокруг морских энергетических установок, а ополчение мобилизовало силы на суше.