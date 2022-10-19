Хоккей
19.10.2022, 20:04

Настоящий детектив: уборщица похитила коллекционную шайбу Овечкина

 
ФОТО: Nick Wass | Scanpix

Загородный дом популярной российской актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась более пяти лет назад, обворовала домработница, сообщает „Московский комсомолец“. Жертвой преступления стала дочь Глаголевой и её первого мужа, режиссёра Родиона Нахапетова.

Всего было подтверждено шесть случаев воровства. Среди похищенных вещей сумка „Гуччи“ стоимостью около 18 тысяч рублей и коллекционная хоккейная шайба нападающего „Вашингтона“ Александра Овечкина. Уборщица устроилась на подработку в дом балерины и актрисы Анны Нахапетовой в престижном посёлке Николина Гора несколько месяцев назад и систематически совершала кражи. После того как хозяйка стала замечать, что из дома пропадают личные вещи и предметы гардероба, она обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили подозреваемую, т. к. часть похищенных вещей уборщица выставила на продажу на популярном сайте объявлений, привязав аккаунт к своему номеру телефона.

Источник - Чемпионат

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии