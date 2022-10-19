Экономика
19.10.2022, 14:15

Пенсии из России могут дойти до жителей Эстонии через Беларусь

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Karl-Eerik Pink | Ekspress Meedia

Жители Эстонии, получающие пенсии из РФ, надеются вскоре получить свои деньги за третий квартал, если застрявший из-за санкций денежный перевод удастся осуществить через белорусский банк, пишет rusERR.

„Надеюсь, в ближайшие дни прояснится, переведены ли деньги“, - сказала ERR в среду глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник.

Она добавила, что Россия трижды пыталась осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно, а затем соответствующее российское учреждение попросило Эстонию найти способ отправить пенсионные деньги. Эстония нашла белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями и через который можно перевести деньги в Эстонию.

Если российский пенсионный фонд не сможет перечислить деньги Департаменту социального страхования, Эстония не возьмет на себя обязательство по выплате российской пенсии.

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