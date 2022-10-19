19.10.2022, 14:15
Пенсии из России могут дойти до жителей Эстонии через Беларусь(5)
„Надеюсь, в ближайшие дни прояснится, переведены ли деньги“, - сказала ERR в среду глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник.
Она добавила, что Россия трижды пыталась осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно, а затем соответствующее российское учреждение попросило Эстонию найти способ отправить пенсионные деньги. Эстония нашла белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями и через который можно перевести деньги в Эстонию.
Если российский пенсионный фонд не сможет перечислить деньги Департаменту социального страхования, Эстония не возьмет на себя обязательство по выплате российской пенсии.