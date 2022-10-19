Пенсии из России могут дойти до жителей Эстонии через Беларусь

Она добавила, что Россия трижды пыталась осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно, а затем соответствующее российское учреждение попросило Эстонию найти способ отправить пенсионные деньги. Эстония нашла белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями и через который можно перевести деньги в Эстонию.