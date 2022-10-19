Обвиненному в нечестной игре шахматисту обезглавили фигуру короля на турнире

Гроссмейстеру Хансу Моке Ниманну, ранее обвиненному в жульничестве, сломали фигуру короля во время партии на чемпионате США в Сент-Луисе, сообщается в „Твиттере“ шахматного клуба Сент-Луиса.



В 12-м раунде турнира 21-летний Самуэль Севян, пока соперник размышлял над очередным ходом, схватил его короля, покрутил в руках, после чего от фигуры отпала верхняя часть, и резко вернул на место. Ниманн выразил свое возмущение, после чего выиграл партию, пишет РБК.



После партии победитель заявил, что у них с соперником возникло недопонимание. По его словам, Севян хотел на самом деле починить фигуру, у которой отваливалась верхушка, но сделал это в неподходящее время. Лидер турнира Фабиано Каруана заявил в связи с произошедшим, что „неуважение достигло своего пика, Сэм обезглавил короля Ханса“.



В начале октября один из самых авторитетных шахматных порталов Chess.com опубликовал расследование, в котором говорилось, что 19-летний Ниманн мог играть нечестно в более чем ста онлайн-партиях.



История получила огласку после того, как Ниманн победил действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена в сентябре на Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Карлсен позднее заявил, что снимается с соревнований, а через две недели демонстративно сдался Ниманну на другом турнире после второго хода. Тренер Ниманна после этого заявил, что тот подаст на Карлсена в суд за обвинения в жульничестве.



В чемпионате США после 12 туров лидирует Каруана с 8 очками, у Ниманна и Севяна по 6,5 очка.

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