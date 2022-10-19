В Харьюмаа с закрытой территории пытались украсть покрышки и диски. Количество подобных случаев растет

В Харьюмаа патрульный экипаж отреагировал на сигнал тревоги, сообщавший о проникновении на охраняемую территорию: находившийся там мужчина перебросил через забор автомобильные покрышки. Увидев охранника, он скрылся. На объект прибыл дополнительный экипаж, также на место происшествия были вызваны полиция и контактное лицо. При осмотре выяснилось, что через забор переброшены автомобильные покрышки и алюминиевые диски.

За последний месяц произошло много и других попыток кражи с больших территорий. В Таллинне воры несколько раз наведывались на станцию переработки отходов и строительные площадки.

„Число проникновений на ограниченную территорию растет уже с начала сентября. Поэтому всем собственникам обязательно стоит подумать, сделали ли они все возможное для защиты своего имущества“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.



