Новости Эстонии
23.10.2022, 11:26

Мальчик, спасенный от похитителей, вырос, протаранил машиной полицейских, сдался и сел на 10 лет

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НЕ ИЗБЕЖАЛ ПРЕСТУПНОСТИ: Даниила из семьи с уголовным прошлым спасли полицейские, когда он был маленьким мальчиком. 15 лет спустя у него самого проблемы с законом.
НЕ ИЗБЕЖАЛ ПРЕСТУПНОСТИ: Даниила из семьи с уголовным прошлым спасли полицейские, когда он был маленьким мальчиком. 15 лет спустя у него самого проблемы с законом.
ФОТО: Shutterstock

В 1994 году Тупак Шакур, самый влиятельный рэпер в истории, произнес знаменитую фразу „Я не выбирал бандитскую жизнь, бандитская жизнь выбрала меня“. Она также характеризует жизнь Даниила, главного героя этой истории, - пишет Eesti Ekspress.

Трое мужчин с шарфами на шее, останавливаются за неприметной дверью квартиры в обычном подъезде обычного многоквартирного дома в Мустамяэ. Даниил, которому скоро исполнится два года, живет в этой квартире с мамой.

Накануне большая часть Эстонии праздновала Рождество, которое в 1996 году принесло с собой снег и дождь. На праздник приехала в гости подруга мамы Даниила.

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