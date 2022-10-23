23.10.2022, 11:26
Мальчик, спасенный от похитителей, вырос, протаранил машиной полицейских, сдался и сел на 10 лет(51)
ФОТО: Shutterstock
В 1994 году Тупак Шакур, самый влиятельный рэпер в истории, произнес знаменитую фразу „Я не выбирал бандитскую жизнь, бандитская жизнь выбрала меня“. Она также характеризует жизнь Даниила, главного героя этой истории, - пишет Eesti Ekspress.
Трое мужчин с шарфами на шее, останавливаются за неприметной дверью квартиры в обычном подъезде обычного многоквартирного дома в Мустамяэ. Даниил, которому скоро исполнится два года, живет в этой квартире с мамой.