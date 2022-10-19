Создателей эстонской криптовалюты Dagcoin подозревают в мошенничестве на 8 млн евро(2)
Центральная криминальная полиция задержала в начале октября четверых мужчин, которых подозревают в инвестиционном мошенничестве. Согласно подозрению, мужчины предъявляли ложные данные, чтобы продавать созданную ими криптовалюту dagcoin, и заработали таким образом около 8 миллионов евро.
Весной 2018 года четыре мужчины из Эстонии создали возможность приобретения виртуальной валюты dagcoin. Dagcoin рекламировали среди прочего с помощью сетевого маркетинга и продавали на созданных для этого торговых платформах. Подозреваемые создали впечатление, что dagcoin – это виртуальная валюта, в процессе разработки и продажи которого участвуют независимые и надежные лица, но, согласно подозрению, коммерческими товариществами, связанными с dagcoin, управляли скрытно два создателя монеты.
Окружной прокурор Кристийна Лаас пояснила, что, согласно подозрению, мужчины предъявляли для продажи виртуальной валюты ложные данные. „Цена dagcoin зависела от количества пользователей – чем больше тех, кто принимает в качестве платежного средства dagcoin, тем выше цена. Опираясь на собранные на данный момент в уголовном производстве данные, есть основания полагать, что подозреваемые с целью привлечения инвестиций искусственно завысили цену и число пользователей dagcoin, создав у общественности представление как о функционирующей и постоянно растущей в цене виртуальной валюте, которую можно использовать в качестве платежного средства или получать доход, храня ее в качестве вклада.“
По предварительным данным, такими действиями инвесторам был причинен ущерб в размере примерно 8 миллионов евро. Большинство потерпевших – из-за границы.
Для того, чтобы подозреваемые не продолжили совершать преступления и не стали уклоняться от уголовного производства, прокуратура ходатайствовала у Тартуского уездного суда о взятии двух подозреваемых под стражу. „Суд считает, что подозрение в совершении преступления является обоснованным, и поскольку подозреваемые могут, находясь на свободе, продолжить совершать преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчин на два месяца под стражу“, – добавила Лаас.
По словам руководителя бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, создатели dagcoin воспользовались ситуацией, когда сфера виртуальных валют в Эстонии практически не урегулирована.
„Dagcoin продавала фирма, имеющая лицензию на деятельность в сфере виртуальных валют, и наличие лицензии рекламировали сознательно для повышения уровня доверия к себе. Это опасная ситуация, поскольку выданная Эстонией лицензия на деятельность давала инвесторам чувство уверенности и смелость вкладывать свои деньги в dagcoin, но на самом деле в Эстонии можно без особых усилий получить лицензию на деятельность и воспользоваться имиджем нашего э-государства. Несмотря на то, что законы на сегодняшний день ужесточили, сфера виртуальных валют нуждается всё же в постоянном надзоре“, – сказал Лехо Лаур.
Лицензия на предоставление услуг виртуальной валюты, выданная фирме в Эстонии, действовала c 16.09.2020 по 15.06.2022.
По словам Лехо Лаура, мошенничества тяжело распознать, так как для воплощения масштабных мошеннических схем преступники вкладывают огромные ресурсы. „Преступники часто создают веб-страницы, которые выглядят как настоящие, имитируют техники общения с клиентами, которыми пользуются настоящие фирмы, и, например, выплачивают инвесторам прибыль. Эти приемы используют для повышения доверия к себе, чтобы выманить еще больше денег и заработать больше прибыли. Инвестируя необходимо быть крайне бдительным и считаться с тем, что риск распространяется на абсолютно любую инвестицию. Обещания большой прибыли при минимальных рисках – это первые признаки опасности“, – добавил руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями.
Уголовное производство ведет под руководством Лыунаской окружной прокуратуры бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции.