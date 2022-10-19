Создателей эстонской криптовалюты Dagcoin подозревают в мошенничестве на 8 млн евро

Весной 2018 года четыре мужчины из Эстонии создали возможность приобретения виртуальной валюты dagcoin. Dagcoin рекламировали среди прочего с помощью сетевого маркетинга и продавали на созданных для этого торговых платформах. Подозреваемые создали впечатление, что dagcoin – это виртуальная валюта, в процессе разработки и продажи которого участвуют независимые и надежные лица, но, согласно подозрению, коммерческими товариществами, связанными с dagcoin, управляли скрытно два создателя монеты.

Окружной прокурор Кристийна Лаас пояснила, что, согласно подозрению, мужчины предъявляли для продажи виртуальной валюты ложные данные. „Цена dagcoin зависела от количества пользователей – чем больше тех, кто принимает в качестве платежного средства dagcoin, тем выше цена. Опираясь на собранные на данный момент в уголовном производстве данные, есть основания полагать, что подозреваемые с целью привлечения инвестиций искусственно завысили цену и число пользователей dagcoin, создав у общественности представление как о функционирующей и постоянно растущей в цене виртуальной валюте, которую можно использовать в качестве платежного средства или получать доход, храня ее в качестве вклада.“

По предварительным данным, такими действиями инвесторам был причинен ущерб в размере примерно 8 миллионов евро. Большинство потерпевших – из-за границы.

Для того, чтобы подозреваемые не продолжили совершать преступления и не стали уклоняться от уголовного производства, прокуратура ходатайствовала у Тартуского уездного суда о взятии двух подозреваемых под стражу. „Суд считает, что подозрение в совершении преступления является обоснованным, и поскольку подозреваемые могут, находясь на свободе, продолжить совершать преступления, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчин на два месяца под стражу“, – добавила Лаас.