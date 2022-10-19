Неизвестные угнали внедорожник и скрылись в лесу. Полиция проводит операцию по их поимке

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Кристьяна Томмингаса, все началось сегодня ночью, незадолго до двух часов, когда проживающий в Вильянди владелец автомобиля Toyota Land Cruiser сообщил в центр тревоги о том, что только что его автомобиль 2019 года выпуска был угнан.



„Мы сразу приступили к поиску автомобиля и угонщиков, и благодаря дополнительному оборудованию, установленному на транспортное средство владельцем машины, нам удалось быстро определить местонахождение внедорожника в Вильяндимаа. Машину преступники бросили в лесу, а сами убежали. В очередной краже внедорожника снова есть основания подозревать угонщиков автомобилей из Литвы“, - рассказал Томмингас.



Он добавил, что ночью полицейские определили периметр поиска и сразу же приступили к поиску скрывшихся в лесу преступников. „Поиски продолжаются, поэтому мы также просим помощи у местных жителей. Согласно собранной на данный момент информации, преступники могут находиться и перемещаться в Вильяндимаа в районе Мяэкюла, Судисте, Хирмукюла, Тухалаане или Каркси. Они не говорят по-эстонски, могут прятаться в заброшенных домах или передвигаться по вышеупомянутым деревням“, — добавил представитель полиции.



По его словам, в данном районе следует обращать внимание на незнакомых людей, а также автомобили с литовскими и английскими номерами старше десяти лет, на которых обычно передвигаются литовские угонщики. „Если вы заметили подозрительных людей или транспортные средства, то сразу же сообщите об этом в центр тревоги по номеру 112“, — подчеркнул Томмингас.



По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, важно, чтобы автовладельцы сделали все возможное для затруднения угона автомобиля. „Информация дошла до полиции благодаря владельцу, который позаботился о безопасности своего автомобиля. Каждый автовладелец может внести свой вклад в борьбу с организованной преступностью: заблокировать при парковке свой более новый автомобиль старым, запереть ворота, установить на автомобиль дополнительные средства безопасности, а на дом - камеры и светильники с датчиками движения, а также поинтересоваться у продавца своего авто дополнительными возможностями для защиты. Вкладываясь в защиту своего имущества, вы увеличиваете вероятность того, что ваш автомобиль не будет угнан. Если это все-таки произойдет, дополнительное оборудование увеличивает шансы на поимку воров и возврат транспортного средства. Неудачи при угонах и их усложнение в свою очередь работают на то, что в будущем угонщики больше не захотят заниматься угоном авто в Эстонии“, - сказала Картау.